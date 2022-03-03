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大停電一度造成高雄岡山20路口號誌停擺 今午全復電

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供
受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供

今天全台出現大停電，受停電影響，上午高雄岡山區共20個路口停電導致號誌停擺，岡山警分局派出緊急派出60多名警力到各路口維持交通秩序，目前各路口已全數復電，也暫無傳出事故。

警方統計，今天上午停電共造成轄內岡山與河華路口、中山北與大德一路口及嘉興與嘉華路等路口，共20處主要路口停電，警方獲報後，共派60多名警力，到停電路口執行停電交通疏導崗，直到下午2時許，各路口才全數復電。

岡山分局表示，目前加派警力維持交通，針對轄內金融機構加強巡守，相關勤務未受影響，可供民眾受理報案，下午也順利復電。

警方呼籲，若用路人行經號誌停擺的路口，請依照員警指示行駛，也請行經路口時，應留意周邊車輛，若復電後仍會造成部分交通號誌故障，須協調交通局儘速修復，避免造成警力空隙。

受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供
受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供
受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供
受停電影響，高雄岡山共20處路口號誌停擺。圖／民眾提供

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