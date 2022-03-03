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藍營蘇清泉表態參選屏縣長 地方仍想勸進柯志恩

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
國民黨主席朱立倫今南下屏東，陪同台北市議員羅智強完成公投謝票行腳之旅最後一站，朱立倫今邀請國民黨智庫執行長柯志恩（右二）南下一起陪走，柯與深耕屏東地方多年蘇清泉（左一）同台。記者劉星君／攝影
國民黨主席朱立倫今南下屏東，陪同台北市議員羅智強完成公投謝票行腳之旅最後一站，朱立倫今邀請國民黨智庫執行長柯志恩（右二）南下一起陪走，柯與深耕屏東地方多年蘇清泉（左一）同台。記者劉星君／攝影

國民黨主席朱立倫今南下屏東，陪同台北市議員羅智強完成公投謝票行腳之旅最後一站，朱立倫今邀請國民黨智庫執行長柯志恩南下一起陪走，柯與深耕屏東地方多年蘇清泉同台，蘇清泉已表態參選屏東縣長，但地方仍有勸進柯志恩聲音，兩人今難得同台，柯志恩說「柯委員來為蘇清泉加油」。

對南部選情布局，朱立倫說，國民黨有很多認真在地經營候選人，也有最優秀全國級戰將，像是羅智強，優秀候選人，會持續努力，最重要一定會推出團結黨內最有戰力候選人，持續選戰策略會報，提名委員會，各地方黨部，都在徵詢協調中，國民黨會用最負責態度，推出最能服務地方，最能代表多數民眾候選人。

對於屏東縣長選舉布局，朱立倫說，柯志恩是屏東女兒回到屏東幫羅智強加油是理所當然，羅到屏東有柯志恩加持，也有在地蘇清泉院長一起陪同走，更溫暖，但今似乎熱了點。柯志恩接著說「柯委員來為蘇清泉加油」。

柯志恩今下午受訪說，今回屏東陪朱立倫下去看羅智強，因很久沒有看到羅智強，上次遇到羅智強是在顏寬恒助選時，之後就沒有遇到，今南下單純幫羅智強加油。

對是否參選屏東縣長部分，柯志恩說，蘇清泉院長在屏東扎根經營很久，這麼有經驗當然要支持，「目前為止是這樣子，目前是這樣子」，語帶保留。

今天也有媒體問朱立倫，會考慮參選桃園市長或高雄市長嗎？朱立倫說，他身為黨主席，今天是為每個一個候選人加油，「我相信你不會去問民進黨主席同樣問題吧！」

國民黨主席朱立倫（左二）今南下屏東，陪同台北市議員羅智強（右一）完成公投謝票行腳之旅最後一站，朱立倫邀請國民黨智庫執行長柯志恩（右二）南下陪走，柯與深耕屏東地方多年蘇清泉（左一）同台。記者劉星君／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今南下屏東，陪同台北市議員羅智強（右一）完成公投謝票行腳之旅最後一站，朱立倫邀請國民黨智庫執行長柯志恩（右二）南下陪走，柯與深耕屏東地方多年蘇清泉（左一）同台。記者劉星君／攝影

屏東縣 朱立倫 羅智強

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