金門縣水試所放流三棘鱟 藉以調查其數量與棲息

金門縣水產試驗所昨日在金城鎮翟山近海海域進行三棘鱟標識放流，投放標識成鱟共100尾，此批標識的成鱟已於劍尾部位以熱縮膜包覆，同時記錄每尾體重及頭胸甲寬，利用再補獲方式調查移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。

水試所指出，此批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標識顏色為「藍色及白色」的熱縮膜標籤，如有在地漁民海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊通知水試所(電話：082-326408)，協助瞭解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。

包含去年放流一批劍尾部位施打標示顏色為「藍色及黃色」及「藍色及綠色」塑膠標籤的成年鱟如有捕獲亦可通報，藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。有海上作業捕獲標識放流三棘鱟成鱟者，水試所將以優惠價格收購，後續用於繁殖鱟苗及推廣環境教育等。