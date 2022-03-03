快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣水試所放流三棘鱟 藉以調查其數量與棲息

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣水產試驗所放流三棘鱟標識，藉以調查移動路徑、棲息地。圖／金門縣水試所提供
金門縣水產試驗所放流三棘鱟標識，藉以調查移動路徑、棲息地。圖／金門縣水試所提供

金門縣水產試驗所昨日在金城鎮翟山近海海域進行三棘鱟標識放流，投放標識成鱟共100尾，此批標識的成鱟已於劍尾部位以熱縮膜包覆，同時記錄每尾體重及頭胸甲寬，利用再補獲方式調查移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。

水試所指出，此批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標識顏色為「藍色及白色」的熱縮膜標籤，如有在地漁民海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊通知水試所(電話：082-326408)，協助瞭解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。

包含去年放流一批劍尾部位施打標示顏色為「藍色及黃色」及「藍色及綠色」塑膠標籤的成年鱟如有捕獲亦可通報，藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。有海上作業捕獲標識放流三棘鱟成鱟者，水試所將以優惠價格收購，後續用於繁殖鱟苗及推廣環境教育等。

有「鋼盔魚」之稱的鱟，為地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊要角之一，而鱟在金門的生態上更是環境良好的重要指標，為豐富其資源量、彌補自然生產力不足，縣政府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，並定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查及長期追蹤監測掌握族群動態，鱟能在金門繼續守候，讓金門生態永續發展。

金門縣水產試驗所在金城鎮翟山近海海域進行三棘鱟標識放流，藉以調查移動路徑、棲息地。圖／金門縣水試所提供
金門縣水產試驗所在金城鎮翟山近海海域進行三棘鱟標識放流，藉以調查移動路徑、棲息地。圖／金門縣水試所提供

金門 漁民 生態旅遊

延伸閱讀

影／疑感情因素 金門24歲警在警車內舉槍自轟身亡

金門員警獨開車到農地舉槍自戕 原因尚待釐清

金門縣府展開首波日本幅食聯合稽查 沒發現問題商品

金門農舍興建問題可望解套 縣府研擬相關周邊方案

相關新聞

303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有...

高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄不知何時全區復電 下班尖峰交通大打結民怨升

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

全台大停電，高雄多個郵局也跟著停電，但業務卻可繼續辦理，中華郵政公司高雄郵局副局長許健雄表示，一旦遇到停電，會統一通知啟...

金門何厝社區活動中心動土 陳玉珍向楊鎮浯要助孕法寶

金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天舉行動土典禮，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文3位想參選縣長的人全到齊，3人的互...

高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域共，今天停電共78萬2487停電，仍有9萬6319戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。