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金門縣水試所放流三棘鱟 藉以調查其數量與棲息
金門縣水產試驗所昨日在金城鎮翟山近海海域進行三棘鱟標識放流，投放標識成鱟共100尾，此批標識的成鱟已於劍尾部位以熱縮膜包覆，同時記錄每尾體重及頭胸甲寬，利用再補獲方式調查移動路徑、棲息地及評估鱟的族群數量。
水試所指出，此批放流的三棘鱟成鱟，劍尾部位施打標識顏色為「藍色及白色」的熱縮膜標籤，如有在地漁民海上作業誤捕，請協助回報捕獲資訊通知水試所(電話：082-326408)，協助瞭解放流成年鱟的生長情形及洄游範圍。
包含去年放流一批劍尾部位施打標示顏色為「藍色及黃色」及「藍色及綠色」塑膠標籤的成年鱟如有捕獲亦可通報，藉由這些資訊的蒐集，有助於未來科學化放流的發展、以提高放流的效益。有海上作業捕獲標識放流三棘鱟成鱟者，水試所將以優惠價格收購，後續用於繁殖鱟苗及推廣環境教育等。
有「鋼盔魚」之稱的鱟，為地區特有海洋最大型底棲性甲殼類動物，也是地區發展生態旅遊要角之一，而鱟在金門的生態上更是環境良好的重要指標，為豐富其資源量、彌補自然生產力不足，縣政府與水試所在稚鱟繁殖、成鱟保育、海洋環境教育持續努力，並定期進行潮間帶稚鱟分佈與族群量調查及長期追蹤監測掌握族群動態，鱟能在金門繼續守候，讓金門生態永續發展。
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