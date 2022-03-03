快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停電波及學校午餐供應！學校想辦法不讓學生餓肚子

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供

今早全台大停電，連帶讓學校午餐供應也亂了套。高雄市學校緊急應變，漢民國小調來瓦斯爐支援， 五福國中主食通心麵來不及煮，緊急換麵包；新上國小午餐少了一道菜，家長會買餅乾麵包，讓學生學習不致於餓肚子。

漢民國小校長焦熙昌表示，早上9點多停電，學校廚房要用電點火及支援熱氣設備，學校趕快向外面調了瓦斯桶和備用瓦斯，分別在室內開了2爐、戶外3爐，趕快煮午餐；加上電梯沒電，就請男老師們幫忙搬運午餐到樓上教室，終於讓學生們準時吃到午餐。

五福國中校長陳宗慶說，因為9點多停電時，午餐廠商還沒有煮到今天的主食通心麵，只好臨時趕快去各處買麵包墊補。午餐運送沒問題，學校電梯改柴油發電。

新上國小校長王彥嵓表示，今天中高年級下午有課，有1100多名師生在學校用餐。學校午餐是團膳供應，早上停電影響，所以少了一道菜，怕孩子們沒吃飽，家長會正在準備一些餅乾、麵包等，看下午第一、二節下課讓學童吃。

高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供
高雄市漢民國小立即調解瓦斯如等廚具，供餐無虞。圖／漢民國小提供

停電 麵包 電梯

延伸閱讀

于美人生日遇停電健檢取消　白吞清腸液又得重頭「拉拉拉」

鴻海首輛電動巴士交車遇大停電 劉揚偉：有完整儲能

停電影響 台南高雄多間百貨、大型Outlet延後營業

303大停電 時力要求行政院查明肇因後赴立院報告

相關新聞

303大停電高雄17區持續停水 管末地區明天中午才有水

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，停電連帶影響供水設備導致上午高雄高達108萬戶停水，下午隨著復電陸續供水，仍有...

高雄入夜淪「無光之城」 夜市攤商氣炸：說好的復電呢？

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄不知何時全區復電 下班尖峰交通大打結民怨升

台電興達電廠今早出現故障，造成全台大停電，經台電搶修，陸續恢復供電，但下午4時許，復電區域再度出現跳電，店家、交通號誌全...

高雄郵局人員摸黑照辦業務 副局長：啟動離斷線措施

全台大停電，高雄多個郵局也跟著停電，但業務卻可繼續辦理，中華郵政公司高雄郵局副局長許健雄表示，一旦遇到停電，會統一通知啟...

金門何厝社區活動中心動土 陳玉珍向楊鎮浯要助孕法寶

金沙鎮何厝社區活動中心新建工程今天舉行動土典禮，包括縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、議員李應文3位想參選縣長的人全到齊，3人的互...

高雄市民摸黑搶購手電筒、蠟燭 為入夜做準備

台電高雄興達電廠發生事故，造成全台大停電，台電鳳山區處統計，所轄區域共，今天停電共78萬2487停電，仍有9萬6319戶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。