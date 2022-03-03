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停電波及學校午餐供應！學校想辦法不讓學生餓肚子
今早全台大停電，連帶讓學校午餐供應也亂了套。高雄市學校緊急應變，漢民國小調來瓦斯爐支援， 五福國中主食通心麵來不及煮，緊急換麵包；新上國小午餐少了一道菜，家長會買餅乾麵包，讓學生學習不致於餓肚子。
漢民國小校長焦熙昌表示，早上9點多停電，學校廚房要用電點火及支援熱氣設備，學校趕快向外面調了瓦斯桶和備用瓦斯，分別在室內開了2爐、戶外3爐，趕快煮午餐；加上電梯沒電，就請男老師們幫忙搬運午餐到樓上教室，終於讓學生們準時吃到午餐。
五福國中校長陳宗慶說，因為9點多停電時，午餐廠商還沒有煮到今天的主食通心麵，只好臨時趕快去各處買麵包墊補。午餐運送沒問題，學校電梯改柴油發電。
新上國小校長王彥嵓表示，今天中高年級下午有課，有1100多名師生在學校用餐。學校午餐是團膳供應，早上停電影響，所以少了一道菜，怕孩子們沒吃飽，家長會正在準備一些餅乾、麵包等，看下午第一、二節下課讓學童吃。
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