停電波及學校午餐供應！學校想辦法不讓學生餓肚子

今早全台大停電，連帶讓學校午餐供應也亂了套。高雄市學校緊急應變，漢民國小調來瓦斯爐支援， 五福國中主食通心麵來不及煮，緊急換麵包；新上國小午餐少了一道菜，家長會買餅乾麵包，讓學生學習不致於餓肚子。

漢民國小校長焦熙昌表示，早上9點多停電，學校廚房要用電點火及支援熱氣設備，學校趕快向外面調了瓦斯桶和備用瓦斯，分別在室內開了2爐、戶外3爐，趕快煮午餐；加上電梯沒電，就請男老師們幫忙搬運午餐到樓上教室，終於讓學生們準時吃到午餐。

五福國中校長陳宗慶說，因為9點多停電時，午餐廠商還沒有煮到今天的主食通心麵，只好臨時趕快去各處買麵包墊補。午餐運送沒問題，學校電梯改柴油發電。