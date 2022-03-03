當鄉親的靠山！陳玉珍出面為民眾多爭取80萬退休金

來自沙美的1名張姓鄉親，從軍中退伍後，即進入台灣知名的化工廠任職，待了30年，長期處於超大噪音的環境，廠內又瀰漫著化學物質異味，造成了聽力受損與罹患了鼻咽癌等職業性傷害，沒想到卻遭資方要求自願退休；立委陳玉珍獲悉，連續3天鍥而不捨的追蹤協調，勞資最後達成協議，讓張姓鄉親以非自願優退方案，多獲約80萬元的退休金。

陳玉珍透露，這個個案相當可憐，她說，這位張姓鄉親今年55歲，30年來兢兢業業，工作表現良好，是一位忠誠度、穩定性高的優秀員工，在未及退休年齡，卻不幸遭資方一再逼退，被要求自願退休，罔顧勞工權益。

陳玉珍說，她一得知鄉親遭資方不友善的陳情，相當義憤填膺，立即深入瞭解，派助理陪同陳情鄉親前往工廠實地勘查，與資方代表會商，第一次的協商勞資雙方認知分歧，沒有達成共識，立即啟動召開第二協調會，邀集資方、工會代表，協同勞動部及其轄下勞保局、勞檢署等相關單位召開協調會議，釐清問題關鍵，究查相關責任，以確保鄉親應有的權益。

據了解，陳玉珍的鄉親大大小小陳情請託中，可以說是包羅萬象；舉凡疫情紓困、醫療服務 、法律諮詢、 交通支援、土地權益、急難救助、調職返鄕及地方福利、建設預算協商的爭取，扮演著政府與民眾之間的橋樑，她也期許與團隊服務24小時不打烊，盡可能為鄉親做「最到位的服務」。