鴻海首輛電動巴士交車遇大停電 劉揚偉：有完整儲能

鴻海子公司鴻華先進首輛電動巴士Model T今天舉辦交車儀式，在高市府將首輛Model T交給三地集團高雄客運公司，今天適逢全台大停電，電動車充電問題也備受關注。鴻海集團董事長劉揚偉表示，鴻海電動車有完整的ESS電能儲能系統，「就是應付緊急停電狀況」，未來在運作上不害怕短暫停電的狀況。

高雄市長陳其邁表示，鴻海電動車生產鏈將落腳高雄橋頭科學園區，鴻海一定會是全球最強的電動車廠商，未來鴻海也將有更多廠也將在高雄落地，「高雄作為智慧城市，將與鴻海密切合作，今天首輛鴻華電動車交車，未來期待更多電動巴士在高雄行駛。」陳其邁指出，電動車作為綠能交通工具是一條不可回頭的路，未來燃油車也將逐步被淘汰。

劉揚偉說，今天交車適逢停電，也正好呼應了ESS系統的重要性，未來鴻海將在高雄打造以電動巴士為主的生態系，包括ESS、電動車設計、製造和電池相關生態系，「相信這個生態系能在高雄帶動整體產業生產鏈，最重要的目標是在高雄打造智慧城市的典範。」劉揚偉指出，過去大家都聽過整廠輸出，未來在高雄打造典範城市，希望能是「整城輸出」。

三地集團執行長鍾育霖表示，高雄客運是全台首家採用Model T的客運公司，未來也將持續投入綠能產業，提供乘客更優質、安全的服務。