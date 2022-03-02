公益環島募款千萬助弱 成功挑戰極限

一群來自各校EMBA學生有鑑於目前疫情嚴峻，許多公益團體募款困難，他們特別發起一項「公益愛行腳、徒步環寶島」的活動，要募款千萬元助弱勢，活動總共八名學生從高雄出發，經過23天徒步環島，途中還遭遇寒流低溫以及大雨考驗，今天下午終於順利返抵高雄終點，也成功募得超過千萬善款，將幫助全台各地慈善團體。國立中山大學管理學院葉淑娟院長也在隧道口前歡迎隊伍回歸，讚揚大家有始有終，成功挑戰自己體能極限。

這八名徒步募捐的學生，分別來自中山大學、台大、政大、東海與成大的EMBA學生，上月八日從高雄出發。活動發起人國立中山大學EMBA第19屆校友陳鄭彥說，他們有時一天走上40公里，整個徒步旅程的確很艱辛，走路走到腳底起泡，身上裝備全濕，經過前三天的撞牆期，後續就走得很習慣，他說當初會發起這個活動，是因為受疫情影響，不少公益團體收入減少，盼透過徒步環島募款幫助弱勢，也希望徒步環島行動能喚起社會對節能減碳的重視，並邀請民眾參與行動支持公益團體。 「公益愛行腳、徒步環寶島」發起人陳鄭彥（右）帶領團隊回歸環島起始點中山大學。圖／中山大學管院提供