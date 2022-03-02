快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公益環島募款千萬助弱 成功挑戰極限

攝影中心 / 記者劉學聖／即時報導
「公益愛行腳、徒步環寶島」回歸環島起始點-中山大學體育館，象徵有始有終。圖／中山大學管院提供
「公益愛行腳、徒步環寶島」回歸環島起始點-中山大學體育館，象徵有始有終。圖／中山大學管院提供

一群來自各校EMBA學生有鑑於目前疫情嚴峻，許多公益團體募款困難，他們特別發起一項「公益愛行腳、徒步環寶島」的活動，要募款千萬元助弱勢，活動總共八名學生從高雄出發，經過23天徒步環島，途中還遭遇寒流低溫以及大雨考驗，今天下午終於順利返抵高雄終點，也成功募得超過千萬善款，將幫助全台各地慈善團體。國立中山大學管理學院葉淑娟院長也在隧道口前歡迎隊伍回歸，讚揚大家有始有終，成功挑戰自己體能極限。

這八名徒步募捐的學生，分別來自中山大學、台大、政大、東海與成大的EMBA學生，上月八日從高雄出發。活動發起人國立中山大學EMBA第19屆校友陳鄭彥說，他們有時一天走上40公里，整個徒步旅程的確很艱辛，走路走到腳底起泡，身上裝備全濕，經過前三天的撞牆期，後續就走得很習慣，他說當初會發起這個活動，是因為受疫情影響，不少公益團體收入減少，盼透過徒步環島募款幫助弱勢，也希望徒步環島行動能喚起社會對節能減碳的重視，並邀請民眾參與行動支持公益團體。

「公益愛行腳、徒步環寶島」發起人陳鄭彥（右）帶領團隊回歸環島起始點中山大學。圖／中山大學管院提供
「公益愛行腳、徒步環寶島」發起人陳鄭彥（右）帶領團隊回歸環島起始點中山大學。圖／中山大學管院提供

徒步環島 中山大學 募款

延伸閱讀

兩年砸13億 南台灣土地公高雄陳家北上掃樓

台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」將離開高雄 引發反彈

T1聯盟／入場抽機車 高雄海神主場送大獎

與羅、高金及蘇競爭勝算為何？陳其邁：人選出來再說

相關新聞

甩天坑之城 高雄偵測潛在坑洞

去年夏天豪雨轟炸，高雄6天發生5起道路塌陷，被封「天坑之城」。汛期將至，高雄市花3千萬引進「透地雷達」檢測設備在民生一路...

金門農舍興建 有望解套

金門縣府昨天宣布，金門農地在戰地政務時期劃設時，僅有500到1千平方公尺，農舍興建無法比照台灣至少有2500平方公尺模式...

鳳彩飛舞主燈 將離開高雄

高雄燈會風光落幕，吸引上千萬人次觀賞，不過主燈「鳳彩飛舞」將移交外縣市收藏，藍綠議員與不少市民提議主燈留在高雄，發揮作品...

屏東客家館 温昇豪開箱

屏菸1936文化基地上周五開幕後，228三天連假人潮擠爆吸引近15萬人次入園，屏菸1936文化基地有四大展館，屏東客家館...

高雄科技農 最高補助50萬

農業人力老化，缺工問題困擾大，高雄市農業局4年前推動智慧農業，率先建置「高雄農來訊」平台，今年擴增補助金額到400萬，每...

公益環島募款千萬助弱 成功挑戰極限

一群來自各校EMBA學生有鑑於目前疫情嚴峻，許多公益團體募款困難，他們特別發起一項「公益愛行腳、徒步環寶島」的活動，要募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。