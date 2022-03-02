快訊

聯合國大會「141贊成 5反對」通過 強力譴責俄侵烏 要求立即撤軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」將離開高雄 引發反彈

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
2022台灣燈會雙場地進行，主燈「鳳彩飛舞」矗立在高雄鳳山衛武營。圖／高市府提供
2022台灣燈會雙場地進行，主燈「鳳彩飛舞」矗立在高雄鳳山衛武營。圖／高市府提供

高雄燈會風光落幕，吸引上千萬人次觀賞。不過燈會落幕後，主燈「鳳彩飛舞」將移交外縣市收藏，引發不少市民惋惜並質疑，主燈送去其他縣市真的滿奇怪的，應該留在高雄發揮作品的光與熱。市府表示，中央觀光局及贊助單位有決定主燈去處的優先主導權，考量未來維護及移置費用龐大，未將主燈留在高雄。

2001年台灣燈會首度離開台北市，轉往高雄愛河畔舉辦，時任市長的駐日大使謝長廷回憶，傳說魚化成龍之前須歷經脫鱗發角的痛苦過程，所以團隊將主燈設計為鰲魚，高度25公尺的主燈「鰲躍龍翔」在愛河畔見證高雄發展。

今年台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」採用台灣特有種鳥類「台灣帝雉」當設計意象，以外形神似神話中的鳳凰來呼應衛武營的所在地鳳山意涵，並將「鳳」字採用書法草書解構，融入視覺元素重組呈現。

日前中央與地方開會商議，衛武營主燈「鳳彩飛舞」將交由花東縱谷國家風景區管理處典藏，消息一出許多人惋惜。

南台灣觀光產業聯盟總召人林富男說，台灣燈會睽違20年再回到高雄，當年他向時任市長謝長廷爭取將「鰲躍龍翔」留在愛河畔，後來成為記憶與景點，帶來不少商機，今年主燈「鳳彩飛舞」放在衛武營可帶動觀光，如今卻要移去東部深山，龍鳳配少掉鳳，不利市運，市府有能力爭取燈會活動，卻沒能力留住主燈，說不過去。

國民黨議員鍾易仲指出，高雄市府花4.6億元辦台灣燈會，無論是主燈或者副燈都應該留在高雄，前市長謝長廷時期的台灣燈會主燈留在愛河畔當紀念，盼這次燈會也能比照辦理，主燈最好留在衛武營公園、副燈放在學校燈公共藝術品，反對主燈移至外縣市。

20年前高雄首辦燈會的主燈留在愛河畔繼續延續作品生命，今年主燈「鳳彩飛舞」卻要移至外縣市，不少市民提出質疑。記者徐白櫻／攝影
20年前高雄首辦燈會的主燈留在愛河畔繼續延續作品生命，今年主燈「鳳彩飛舞」卻要移至外縣市，不少市民提出質疑。記者徐白櫻／攝影

台灣燈會 愛河 衛武營

延伸閱讀

楊蕙如率網軍侮辱駐大阪辦事處 高院改判5月刑定讞

三立「海董」林崑海今辭世 湧言會成員相繼悼念

謝長廷會客透露 賴清德在宏國會晤日本特使

藍委猛問「黃偉哲是不是線民？」 促轉會：沒辦法針對個案回應

相關新聞

甩天坑之城 高雄偵測潛在坑洞

去年夏天豪雨轟炸，高雄6天發生5起道路塌陷，被封「天坑之城」。汛期將至，高雄市花3千萬引進「透地雷達」檢測設備在民生一路...

金門農舍興建 有望解套

金門縣府昨天宣布，金門農地在戰地政務時期劃設時，僅有500到1千平方公尺，農舍興建無法比照台灣至少有2500平方公尺模式...

鳳彩飛舞主燈 將離開高雄

高雄燈會風光落幕，吸引上千萬人次觀賞，不過主燈「鳳彩飛舞」將移交外縣市收藏，藍綠議員與不少市民提議主燈留在高雄，發揮作品...

屏東客家館 温昇豪開箱

屏菸1936文化基地上周五開幕後，228三天連假人潮擠爆吸引近15萬人次入園，屏菸1936文化基地有四大展館，屏東客家館...

高雄科技農 最高補助50萬

農業人力老化，缺工問題困擾大，高雄市農業局4年前推動智慧農業，率先建置「高雄農來訊」平台，今年擴增補助金額到400萬，每...

公益環島募款千萬助弱 成功挑戰極限

一群來自各校EMBA學生有鑑於目前疫情嚴峻，許多公益團體募款困難，他們特別發起一項「公益愛行腳、徒步環寶島」的活動，要募...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。