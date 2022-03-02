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台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」將離開高雄 引發反彈
高雄燈會風光落幕，吸引上千萬人次觀賞。不過燈會落幕後，主燈「鳳彩飛舞」將移交外縣市收藏，引發不少市民惋惜並質疑，主燈送去其他縣市真的滿奇怪的，應該留在高雄發揮作品的光與熱。市府表示，中央觀光局及贊助單位有決定主燈去處的優先主導權，考量未來維護及移置費用龐大，未將主燈留在高雄。
2001年台灣燈會首度離開台北市，轉往高雄愛河畔舉辦，時任市長的駐日大使謝長廷回憶，傳說魚化成龍之前須歷經脫鱗發角的痛苦過程，所以團隊將主燈設計為鰲魚，高度25公尺的主燈「鰲躍龍翔」在愛河畔見證高雄發展。
今年台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」採用台灣特有種鳥類「台灣帝雉」當設計意象，以外形神似神話中的鳳凰來呼應衛武營的所在地鳳山意涵，並將「鳳」字採用書法草書解構，融入視覺元素重組呈現。
日前中央與地方開會商議，衛武營主燈「鳳彩飛舞」將交由花東縱谷國家風景區管理處典藏，消息一出許多人惋惜。
南台灣觀光產業聯盟總召人林富男說，台灣燈會睽違20年再回到高雄，當年他向時任市長謝長廷爭取將「鰲躍龍翔」留在愛河畔，後來成為記憶與景點，帶來不少商機，今年主燈「鳳彩飛舞」放在衛武營可帶動觀光，如今卻要移去東部深山，龍鳳配少掉鳳，不利市運，市府有能力爭取燈會活動，卻沒能力留住主燈，說不過去。
國民黨議員鍾易仲指出，高雄市府花4.6億元辦台灣燈會，無論是主燈或者副燈都應該留在高雄，前市長謝長廷時期的台灣燈會主燈留在愛河畔當紀念，盼這次燈會也能比照辦理，主燈最好留在衛武營公園、副燈放在學校燈公共藝術品，反對主燈移至外縣市。
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