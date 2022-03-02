寒害浮現 澎湖箱網養殖業者損失超過3200萬元

寒害遠離，天氣漸回暖，養殖業者寒害浮現，澎湖縣農漁局初步統計凍死海鱺高達9萬公斤，漁業損失3200萬元，將提報澎湖寒害災區，爭取中央天然災害救助，以減少業者損失。

澎湖縣農漁局表示，這一波接連的低溫寒害，澎湖箱網養殖業者的損失，在陽光露臉回暖後，陸續浮現，目前已有西嶼竹灣與馬公五德與嵵裡等處養殖區的業者，所飼養的海鱺魚凍死或凍傷等，截至今天打撈受凍的死魚，初估逾9萬公斤，損失超過3200萬元，其中以五德翁姓業者損失6萬3000多公斤數量最多。

農委會漁業署主任秘書繆自昌今天由農漁局科長陳銓汶等人陪同前往受害的澎湖箱網養殖戶訪視現勘，實地了解養殖漁業受損情形。

澎湖農漁局表示，這一波低溫寒流從2月19日起持續多日，澎湖本島都出現攝氏10度以下低溫，連養殖度冬區的水溫，都在13度左右，超過海鱺魚耐低溫，在陽光露臉後，才會陸續的傳出凍死或凍傷的災情。

澎湖農漁局對於這波寒害，對於養殖業者造成重大損失，將向中央提報澎湖為寒害受災區，未來中央核定後，可望依天然災害予以補助，同時與澎湖區漁會研議收購其餘受凍漁品加工，以減少業者損失，並尋求採取較耐低溫的魚種養殖。

澎湖縣農漁局統計，箱網養殖業者有38戶，飼養以海鱺、龍膽石斑、嘉魶等魚種，養殖面積達72.14公頃，