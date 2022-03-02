高市舉辦照顧服務員職業訓練 最高可獲100%全額補助

因應國內長照人力需求，高雄市勞工局與安養護中心、醫院、學校等訓練單位合作，舉辦照顧服務員職業訓練課程，今年度將開設職前訓練班、在職班及實習專班等30個班次，預計招生900名參訓名額。參訓學員在受訓期間若符合相關規定，經成績考核及格，取得結業證書者，最高可取得100%全額補助，結訓後領回已繳的訓練費用。

高雄市勞工局表示，凡經成績考核及格，取得結業證書的參訓學員，若符合就業保險被保險人（自願及非自願）失業者、獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女的失業等身分者，經審查通過，可獲得100%受訓費用補助。

未具所列對象身分者，則依繳交的個人訓練費用最高補助80%，其餘費用由學員自行負擔。詳情可洽各訓練單位，或洽訓練就業中心07-7330823轉209。

勞工局開辦照顧服務員專班，訓練學員成為照顧服務的好手。去年參訓學員陳小姐分享，她因天生唇顎裂的外表，常常很自卑、欠缺安全感，面對人群時總下意識摀住嘴巴，雖然曾考取美髮證照，但求職時仍屢屢碰壁。當初因為父親病重而報名照顧服務員專班，後來父親在開訓前過世，雖然感慨沒來得及運用專業在榻前盡孝，她還是努力完成訓練，學到專業識能。在照顧病患的過程中，仔細聆聽傾訴與需求，也感受到病患的信任與依賴，覺得這個工作很有意義。