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邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

楠梓百慕達慢車地下道瓦斯洩漏 2小時後排除

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，消防人員到場灑水防護。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，消防人員到場灑水防護。記者陳玫伶／翻攝

高雄市楠梓區高楠公路由南往北慢車道近期進行鐵路施工工程，今天接近中午卻傳挖破瓦斯管線造成外洩，消防人員獲報到場出水線防護並畫定警戒區暫時禁止人車進入，下午1時許瓦斯公司人員到場關閉閥門完成止漏，1點20分左右恢復通行。

高雄市消防局今天中午11時許獲報，楠梓區高楠公路有「楠梓百慕達」之稱的慢車道地下道傳出瓦斯味，疑因施工挖破瓦斯管線，高市消防局出動5車9人前往，使用五用氣體偵測器偵測洩漏源、畫定警戒區，並同步通報高市經發局、環保局、楠梓警分局與瓦斯公司派員到場協助。

瓦斯公司人員到場前，警方先針對慢車道地下道由南往北方向前後拉封鎖線警戒，想走慢車道地下道的機車騎士需繞路改走仁武、楠梓加工區等方向，幸好瓦斯公司人員及時止漏，無人受傷，下午1點10分左右撤除，20分恢復通行。

高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，消防人員到場灑水防護。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，消防人員到場灑水防護。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，現場拉封鎖線警戒。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區高楠公路慢車道地下道施工疑似不慎挖破瓦斯管線，現場拉封鎖線警戒。記者陳玫伶／翻攝

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