金門縣府展開首波日本幅食聯合稽查 沒發現問題商品

中央日前宣布鬆綁開放日本輻食進口新政策，為維護金門縣民的健康，金門縣府昨展開首波跨局處聯合稽查，查核結果目前並未發現行政院2月21日開放的福島等5縣食品流入市面，有關產地標示均符合規定。同時建請業者設置日本食品專區，資訊透明，提供民眾消費參考。

縣府衛生局昨日由衛生局副局長李金治帶隊協同建設處前往家樂福、寶雅、全聯及金城聯等販售場所，針對日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣市與9大類食品（生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類）加強稽查，並無發現日本幅食。

縣府表示，跨局處聯合稽查小組，也會持續檢討執行食品安全對策與作為，包括嚴格加強產地標示查驗，稽查量販店、賣場、超市及超商之日本進口食品產地標示且要求標示不只生產國，還要生產地縣市，做好食品安全，落實溯源標示。

縣府也呼籲業者勿進口日本福島等5縣食品，同時請商會協助與幫忙宣導，並建議業者設置日本食品專區，資訊透明。另學校營養午餐及社區老人共(供)餐之採購合約要求業者使用可溯源食材，禁用日本福島等5縣食品。

縣府也說明，目前金門無相關輻射檢驗設備及能力，有關市售日本食品，將送台灣專門機構進行檢驗，有關查核、檢驗結果及相關資訊將公布於衛生局官網專區，充分資訊揭露，提供民眾查詢及作為消費參考。

縣府呼籲鄉親朋友們，選購食品應看清楚食品標示資訊，勿採購來路不明之食品，出國購買自用的外國食品勿隨意轉售，依據食品安全衛生管理法第30條第1項規定：「輸入經中央主管機關公告之食品、基因改造食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器或包裝及食品用洗潔劑時，應依海關專屬貨品分類號列，向中央主管機關申請查驗並申報其產品有關資訊。」違反者，依同法第47條第14款規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。