5G供應鏈企業群聚亞灣 高市展延「006688」租金補助

高雄市政府推動亞灣5G AIoT創新園區，去年2月獲中央支持投資百億，市府同步推出的「006688」租金補助專案原定2月截止，因新創企業反應熱烈，宣布延長至6月底。

高雄市長陳其邁1日宣布這項專案延長至今年6月底，除原有已近滿租的鴻海、國城、台壽及成功等大樓，由於空間有限，不少創新服務企業搶進，經濟發展局呼籲有意加入全球5G供應鏈企業把握機會。

經發局長廖泰翔指出，「006688」專案顧名思義就是提供進駐企業長達6年的空間租金補助，其中前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折。盼藉此吸引國內外電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐，透過「以大帶小」在亞灣推動產業群聚，建立完整產業生態系，組成5G國家隊，將創新技術與應用服務推向國際，搶占全球5G供應鏈關鍵地位。

廖泰翔說，「006688」租金補貼專案去年初推出迄今有70多家國內外大廠及新創公司進駐亞灣。其中，仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等已通過專案審查，資通大廠緯創也正在申請中，現有4棟大樓辦公空間約1.1萬坪，進駐率已達9成，預計投資超過新台幣8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局產業服務科新聞稿表示，4棟大樓幾近滿租，著眼亞灣創新園區未來發展，也同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，在今年3月底前均可申請納入「006688」專案指定辦公空間。

經發局強調，亞灣5G AIoT創新園區為國家級計畫，市府與中央積極推動各項工作，盼在既有基礎上吸引更多大廠進駐，形成完整生態系。即日起「辦公空間遴選計畫」受理至3月31日止；「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日止，詳細辦法可至經發局網站查詢。