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推動智慧農業 高市補助計畫3月底前受理申請

中央社 / 高雄2日電

高市農業局推動智慧農業設備補助計畫，盼藉此降低人力需求，提升農業生產效率及量能。農業局表示，今年智慧農業補助計畫有4類，最高補助上限新台幣50萬元，即日起到3月底受理申請。

為協助農產業智慧化，農業局推動智慧農業設備補助計畫，並與產官學公私協力組成智慧農業服務平台，今天更邀集智慧農業相關廠商和農友齊聚一堂，進行推廣展示媒合，有上百名農友和廠商參與。

高雄市政府農業局發布新聞稿表示，今年推出的智慧農業補助計畫，內容包括感控系統、環控系統、智慧生產機具及智慧服務4類，最高補助1/2、上限50萬元，即日起到3月底止，可由所屬農會或合作社協助向農業局申請。

農業局表示，為協助農友了解農產業智慧應用，農業局已建置「高雄農來訊」平台，整合地理資訊、氣象資訊、農情資訊、市場價量等資訊，提供農友免費的智慧服務。今年「高雄農來訊」更新增AI木瓜成熟度辨識功能。

農業局指出，根據調查統計，約有7成農友對於環境智慧感測及控制部分有興趣，另3成農友對自動割草車、無人植保機等智慧生產機有需求。農業局今天邀18間廠商針對農民需求提供解方，協助農友取得適合的智慧服務。

農業局副局長王正一表示，未來也會持續針對農民需求媒合民間廠商，讓民間資通訊產業能順利導入農業產銷；也歡迎有意願的農友在3月底前，由所屬農會或合作社協助向農業局申請補助。

農民 農會 情資

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