路平工程再進化 高雄運用透地雷達檢測潛在孔洞

高雄市政府今年正式啟用透地雷達新技術投入路平工作，利用透地雷達診斷道路下方下水道設施周邊有無潛在孔洞，事先檢測改善，減少道路新鋪後再掏空機率，精進路平工程。

高雄市副市長林欽榮今天前往新興區民生一路視察道路刨鋪及透地雷達檢測作業情形，林欽榮說，路面下陷原因多為地下管線破損，引起土石流失往上掏空形成孔洞，當地表發現凹陷時，地下孔洞早已存在一段時間。

林欽榮指示水利局在道路刨鋪前，針對下水道設施周邊以透地雷達探測，如有破損應立即開挖修復，避免豪雨造成道路掏空，降低新鋪路面掏空機率。

水利局表示，去年有試辦過路平工程使用透地雷達檢測，今年編列預算正式啟用。透地雷達檢測作業預計推動250公里測線長度，檢測範圍涵蓋老舊、災害潛勢高的下水道設施路段，藉以掌握下水道設施狀況，防範未然。

工務局表示，民生路為市區的重要東西向道路，這次刨鋪的民生一路路段，因有水利設施，施工前由水利局先針對下水道系統進行透地雷達檢測，並修復潛在孔洞後，再由工務局進行鋪面改善工程，提升道路品質。