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高市展示模擬無人機軍事用途 推廣全民國防教育

中央社 / 高雄2日電

高雄市高中職軍訓主管會議今天首次將「智慧科技操作」納入會議主題，現場並展示及模擬無人機等設備投入戰爭情形，希望將這項國防科技新知導入教學課程，促進全民國防教育。

高雄市高中職軍訓主管會議上午在高雄立志中學舉行，「智慧科技操作」成為會議主題之一。立志中學在會中展示人工智慧（AI）無人機、無人車等設備，並由學校資訊科老師宋修賢講解，包括示範無人機操作、使用無人車克服地形限制實施勘查等，希望與會軍訓主管能將這項國防科技新知帶回學校，導入教學課程。

立志中學主任教官周冠羽接受媒體聯訪表示，無人機、無人車等都可運用在全民國防及戰爭上，透過高雄市教育局軍訓主管會議，安排AI設備讓各校高中職軍訓主管體驗，藉以促進推廣全民國防教育。

教育局指出，無人機或無人車等產品技術水準高、應用範圍廣泛，今年台灣燈會也運用無人機組成機隊呈現立體圖樣，無人機也能吊掛物品飛往人力難以到達地點，而如何運用在國防教育領域，是這次會議的重點。

立志中學校長江澈表示，進入工業4.0時代後，智慧化已取代自動化、資訊化等名詞，須結合硬體、資料及智慧等3大元素，充實最新設備與相關師資教學，才有助於未來智能科技的推動及發展。

教育局指出，現今學子已習慣使用科技產品，因此有必要思考在國防教育課程中，教育學生如何將生活科技轉為運用在國防領域，並期望能激盪出學生更多創意，找出更多運用方式，引導學生學習興趣，為國家培植更多國防科技人才。

烏克蘭軍方2月27日公布影片指稱，運用土耳其製武裝無人機對入侵的俄羅斯部隊進行攻擊。

軍訓 教育局 高雄市

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