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促轉型科技農 高雄智慧農業補助今年盼再增30案

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
佐翼科技展示最新型的自動噴灌無人機。記者王昭月／攝影
佐翼科技展示最新型的自動噴灌無人機。記者王昭月／攝影

農業人力老化，缺工問題困擾大，高雄市農業局4年前推動智慧農業，除建置「高雄農來訊」平台，去年並補助16案投入智能生產，今年加大輔導力度，補助金額提高到400萬，每案最高補助50萬，至今年底可望擴增到50家案場，即起至3月底前，農友可到所屬農會或合作社申請，邁向「科技農」行列。

高市農業局今天在高軟園區再度舉辦智慧農業媒合會，邀18家智慧農業相關廠商與百餘名農業同台交流，盼導入感控、環控、溫控等智能生產與智慧化管理系統與智慧生產機具、智慧服務，加速高雄農業轉型。

高市農業局副局長王正一說，高雄推動智慧農業邁入第5年，先是整合氣象、產銷等資料，建置全台第一套公辦免費智慧農業平台「高雄農來訊」，接續媒合設備廠商及農友，提供精準的田區規畫等專業技術應用。政府扮推手，提供補助，降低農民數位轉型入手門檻，不但減輕農業生產成本，更促農民邁向智能生產行列！

去年農業局補助16案，類別包括鳳梨、水蓮、蜜棗等蔬果花卉。今年有意加入的農業已有70到100家，3月底前可透過所屬農會或合作社提出申請，評選通過者可獲二分之一補助，最高上限50萬。

王正一說，農村人力長期不足，但透過智能技術可讓農民大幅省工，施肥、施藥也更輕鬆方便，甚至監測蟲害，精準投藥，進而降低成本，提高生產交能。去年高雄有機鳳梨田及水蓮田導入智慧監控設備，產銷質量倍增，另溫室蜜棗透過環控，自動化控制系統，肥料、農藥減3成，產值增加3成。

翼詠科技針對農業用水劇增及農業缺工問題，開發出自動智慧澆灌系統，佐翼科技則研發出可噴藥、噴水的大公升容量無人機，可執行精準施藥。翼詠執行長蔡明哲說，台灣農業用水約占7成，工業用水約占1成，近年氣候變遷，常遇缺水問題，如能有效省下農業用水，紓解工業用水，對農工發展都有助益。

高雄市農業局致力推動智慧農業，今再辦媒合會，上百農友參加。記者王昭月／攝影
高雄市農業局致力推動智慧農業，今再辦媒合會，上百農友參加。記者王昭月／攝影
高雄智慧農業媒合會，有18家廠商展示相關設備。記者王昭月／攝影
高雄智慧農業媒合會，有18家廠商展示相關設備。記者王昭月／攝影

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