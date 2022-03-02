聽新聞
test
0:00 / 0:00

不當「天坑之城」 高市要用透地雷檢測250公里市區道路

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市副市長林欽榮（右二）操作價值近千萬的手推式雷達檢測車觀看儀器反映。記者徐白櫻／攝影
高市副市長林欽榮（右二）操作價值近千萬的手推式雷達檢測車觀看儀器反映。記者徐白櫻／攝影

汛期即將到來，高雄市府水利局引進透地雷達檢測設備，已在民生一路與開封路口找到6處潛在坑洞，今天起結合養工處新鋪路面。今早副市長林欽榮視察路平工程，並宣布，高雄市今年要進行市區250公里道路檢測長度，另結合刨鋪作業，甩開「天坑之城」惡名。

道路凹凸不平常受市民詬病，雨季時產生的大小坑洞更影響道路通行安全。水利局指出，許多路面下陷原因與地下管線破損有關，去年高雄在營建署補助下採用透地雷達檢測地底坑洞，找出17處潛在危險，全高市道路鋪設669公里雨水下水道管線，列入第一波檢測目標。

在專業團隊檢測下，新興區民生一路與開封路口一帶道路今天起封路施工4天，將處理六處淺在坑洞在地底，今早副市長林欽榮率水利局長蔡長展等人視察工程，體驗手推式人工檢測儀的作業流程。林欽榮說，透地雷達設備在日本很普遍，在鋪路之前先用透地雷達檢測的，這樣成本較低，高雄一點也不接受「天坑之城」這個稱號。

林欽榮強調，高雄是第一個採用透地雷達檢測，進行跨局處及預防性整合的城市，未來工務局、水利局攜手合作，利用透地雷達診斷道路下方下水道設施周邊有無潛在孔洞，事先檢測改善，以減少道路新鋪後再掏空機率，精進路平工程。

市議員黃文益到場，並表示，民生一路的道路修補率偏高，地面還有長條裂縫存在，透地雷達可達到預防效果，市府應編列更多預算追求路平目標。

今年市府水利局自編1千萬預算，主要針對中山路、中正路、一心等老舊涵管或災害潛勢高的下水道設施路段進行檢測，總距離250公里、精確深度達地下1.5公尺。

議員黃文益蹲下來檢視路面，他說，民生一路與開封街口的道路修補率高，地面還有明顯裂縫存在。記者徐白櫻／攝影
議員黃文益蹲下來檢視路面，他說，民生一路與開封街口的道路修補率高，地面還有明顯裂縫存在。記者徐白櫻／攝影
透地雷達檢測車上配有相關儀器，車上可以看見圖資資料。記者徐白櫻／攝影
透地雷達檢測車上配有相關儀器，車上可以看見圖資資料。記者徐白櫻／攝影

水利局 林欽榮 天坑

延伸閱讀

駕駛未停讓行人罰6千 高市推路口減速禮讓新文化

「國城來了，都更好了」高雄第一個公辦都更今動土

高雄首件公辦都更案動土 市府分回100坪建公托空間

前鎮漁港建設計畫進度超前 有望今年底完工

相關新聞

金門農舍興建問題可望解套 縣府研擬相關周邊方案

金門縣政府建設處今天表示，農舍興建日前獲得農委會善意的回應，在符合全國一致性法規的框架下，給予金門地區適度的彈性，縣府也...

促轉型科技農 高雄智慧農業補助今年盼再增30案

農業人力老化，缺工問題困擾大，高雄市農業局4年前推動智慧農業，除建置「高雄農來訊」平台，去年並補助16案投入智能生產，今...

高雄重啟區間測速 已上線取締中

高雄市重啟在鳥松區、內門區的3處「區間平均速率監測系統」，昨天起上線執法，取締超速，路過這3路段的車輛，如果平均速率超出...

屏東易淹水地區增設影像監視站 提升智慧防災淹水預警

屏東縣近幾年淹水災害雖較過往降低許多，但仍有部分地區發生積淹水，縣府持續推動「智慧防災計畫」，在容易發生外水溢淹情況及淹...

不當「天坑之城」 高市要用透地雷檢測250公里市區道路

汛期即將到來，高雄市府水利局引進透地雷達檢測設備，已在民生一路與開封路口找到6處潛在坑洞，今天起結合養工處新鋪路面。今早...

高雄亞灣新創園區九成滿 租金優惠申請延長至6月

政府投資百億元在高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」，高雄市府以租金補助吸引廠商進駐。市府經發局今天指出，「00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。