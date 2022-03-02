不當「天坑之城」 高市要用透地雷檢測250公里市區道路

汛期即將到來，高雄市府水利局引進透地雷達檢測設備，已在民生一路與開封路口找到6處潛在坑洞，今天起結合養工處新鋪路面。今早副市長林欽榮視察路平工程，並宣布，高雄市今年要進行市區250公里道路檢測長度，另結合刨鋪作業，甩開「天坑之城」惡名。

道路凹凸不平常受市民詬病，雨季時產生的大小坑洞更影響道路通行安全。水利局指出，許多路面下陷原因與地下管線破損有關，去年高雄在營建署補助下採用透地雷達檢測地底坑洞，找出17處潛在危險，全高市道路鋪設669公里雨水下水道管線，列入第一波檢測目標。

在專業團隊檢測下，新興區民生一路與開封路口一帶道路今天起封路施工4天，將處理六處淺在坑洞在地底，今早副市長林欽榮率水利局長蔡長展等人視察工程，體驗手推式人工檢測儀的作業流程。林欽榮說，透地雷達設備在日本很普遍，在鋪路之前先用透地雷達檢測的，這樣成本較低，高雄一點也不接受「天坑之城」這個稱號。

林欽榮強調，高雄是第一個採用透地雷達檢測，進行跨局處及預防性整合的城市，未來工務局、水利局攜手合作，利用透地雷達診斷道路下方下水道設施周邊有無潛在孔洞，事先檢測改善，以減少道路新鋪後再掏空機率，精進路平工程。

市議員黃文益到場，並表示，民生一路的道路修補率偏高，地面還有長條裂縫存在，透地雷達可達到預防效果，市府應編列更多預算追求路平目標。