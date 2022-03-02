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屏東易淹水地區增設影像監視站 提升智慧防災淹水預警

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府在縣內易淹水地區增設影像監視站 提升智慧防災淹水預警。圖/屏東縣政府提供
屏東縣府在縣內易淹水地區增設影像監視站 提升智慧防災淹水預警。圖/屏東縣政府提供

屏東縣近幾年淹水災害雖較過往降低許多，但仍有部分地區發生積淹水，縣府持續推動「智慧防災計畫」，在容易發生外水溢淹情況及淹水事件發生頻率較高的地區，實施相關非工程措施（建置影像監視站、水位站及淹水感測器已在去年底完成增設5處水位站及5處影像監視站，目前縣內水情監控系統計有38處水位站、54處影像監視站（169支攝影機）及18處淹水感測器等水情設備。

縣府表示，根據屏東地區淹水災害的調查分析，高強度的降雨事件，易造成大規模淹水，有鑑於此，縣府團隊除以工程手段強化縣內水災防護能力以外，制定相關非工程措施或提升淹水災害之防護和應變能力，有其急迫性且必要性。

水利處表示，縣府今年積極爭取水利署補助計畫，計畫金額858萬元，在縣內易淹水地區增設16處影像監視站及1處水位站，以健全縣府水情監控系統，能有效掌握颱風豪雨期間即時水情，且依據相關即時水情狀況，配合水情研判分析，河川及區域排水之警戒水位與警戒雨量，提供予防災指揮官研判執行防災、避難疏散等重要決策參考，提升災害預警能力，保護當地居民生命財產安全。

淹水 屏東縣

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