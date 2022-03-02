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高雄重啟區間測速 已上線取締中

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／攝影
高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／攝影

高雄市重啟在鳥松區、內門區的3處「區間平均速率監測系統」，昨天起上線執法，取締超速，路過這3路段的車輛，如果平均速率超出取締標準，將會再接到罰單。

高雄市政府設置的3處區間測速系統，分別在鳥松區松藝路、內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段，以及內門區台3線389公里至396公里路段。

高雄市首設的鳥松區松藝路區間測速，曾在2019年11月執法，內門區182市道2020年也上線執法，因這項測速系統在他縣市因軟體時間未校正，造成測速異常，各縣市紛紛暫停執法，高雄市的區間測速系統，也在2020年4月，停止執法。

事經立委促成「度量衡器檢定檢查辦法」修法，將法定度量衡器的「速度計」，去年增列「公務檢測用區間平均速率裝置」，由經濟部標準檢驗局委託中央研究院、工業技術研究院、財團法人台灣商品檢測驗證中心等機構驗證，並在交通部指定資安檢定後，各縣市區間測速路段便將陸續重啟執法。

高雄市警局因認為這項系統重在提醒駕駛人遵守交通安全規定，不是重在取締，才在昨天重啟系統前，沒對外發布相關消息。

高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／攝影
高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／攝影
高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／翻攝
高雄市鳥松區松藝路區間測速已重啟取締超速。記者林保光／翻攝

測速 高雄市 內門

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