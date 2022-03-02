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屏東2月寒流農作物災損 初估5650萬元

中央社 / 屏東2日電

屏東縣政府統計2月受寒流影響農業災損，至昨天為止受災面積達613.03公頃，損失金額新台幣5650萬元，各項統計仍持續彙整中，縣府將儘速安排災情確認。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，2月寒流農業災損目前仍由鄉、鎮公所持續統計中，截至昨天為止已接獲鹽埔、南州、泰武、萬丹、高樹、九如、里港、東港、枋寮、內埔、長治、車城、新埤、萬巒、恆春、三地門、瑪家、獅子及春日等20個鄉鎮公所速報農作災情。

縣府指出，提報作物包括改良種與本地種芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等品項，縣府已在第一時間將災損情況通報行政院農委會，倘依現行法規未達全面公告現金救助，縣府將於本週與農糧署及高雄區農改場組成勘災小組完成災情確認。

農業處長鄭永裕表示，目前各公所提報災害統計農業受損品項有限，盼有受損田區農民儘速向所在地公所陳報，各公所也會積極巡查統整災損面積，預計於今下午4時前完成，以利縣府儘速安排災情確認作業，目前統計屏東縣農損受災面積達613.03公頃、損失金額5650萬元。

屏東縣政府 災損

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