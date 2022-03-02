快訊

邀請龐培歐訪台...遠景基金會收到「射殺」恐嚇信 北市警追查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄亞灣新創園區九成滿 租金優惠申請延長至6月

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
亞灣5G AIoT創新園區吸引微軟、AWS、仁寶、CISCO、緯創、亞旭、義隆電子、中華系整、西基動畫、夢想等70多家國內外大廠及新創公司進駐。圖／市府經發局指出
亞灣5G AIoT創新園區吸引微軟、AWS、仁寶、CISCO、緯創、亞旭、義隆電子、中華系整、西基動畫、夢想等70多家國內外大廠及新創公司進駐。圖／市府經發局指出

政府投資百億元在高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」，高雄市府以租金補助吸引廠商進駐。市府經發局今天指出，「006688」租金補助專案吸引70多家國內外大廠及新創公司進駐，鴻海等四棟大樓進駐率九成滿，原定上月截止，外界反應熱烈，租金專案延長至今年6月，另推出「辦公空間遴選計畫」，符合資格的廠商也可擴大納入。

「006688」提供進駐企業長達6年空間租金補助，前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折，盼吸引電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐。經發局表示，鴻海、國城、台壽及成功四棟大樓幾近滿租，今天同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，今年3月底前可申請納入006688專案指定辦公空間。

經發局長廖泰翔指出，租金優惠去年初推出後，鴻海、國城、台壽及成功等大樓，空間約1.1萬坪，吸引70多家國內外大廠及新創公司進駐，進駐率達9成，其中仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等已通過專案審查，資通大廠緯創正在申請中，預計投資超過8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局強調，「辦公空間遴選計畫」受理至3月31日止，「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日止，詳細辦法可至經發局網站查詢

亞旭 動畫 夢想

延伸閱讀

4年前傷後繫放的黑琵H74戀上高雄 連3年飛返

高雄人享95折！「添好運」進駐SKM Park　滿額送炒飯

高雄電影院掀歇業潮 近期3個月關3家

新店寶高園區 鴻海加碼包棟

相關新聞

金門農舍興建問題可望解套 縣府研擬相關周邊方案

金門縣政府建設處今天表示，農舍興建日前獲得農委會善意的回應，在符合全國一致性法規的框架下，給予金門地區適度的彈性，縣府也...

促轉型科技農 高雄智慧農業補助今年盼再增30案

農業人力老化，缺工問題困擾大，高雄市農業局4年前推動智慧農業，除建置「高雄農來訊」平台，去年並補助16案投入智能生產，今...

高雄重啟區間測速 已上線取締中

高雄市重啟在鳥松區、內門區的3處「區間平均速率監測系統」，昨天起上線執法，取締超速，路過這3路段的車輛，如果平均速率超出...

屏東易淹水地區增設影像監視站 提升智慧防災淹水預警

屏東縣近幾年淹水災害雖較過往降低許多，但仍有部分地區發生積淹水，縣府持續推動「智慧防災計畫」，在容易發生外水溢淹情況及淹...

不當「天坑之城」 高市要用透地雷檢測250公里市區道路

汛期即將到來，高雄市府水利局引進透地雷達檢測設備，已在民生一路與開封路口找到6處潛在坑洞，今天起結合養工處新鋪路面。今早...

高雄亞灣新創園區九成滿 租金優惠申請延長至6月

政府投資百億元在高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」，高雄市府以租金補助吸引廠商進駐。市府經發局今天指出，「00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。