高雄亞灣新創園區九成滿 租金優惠申請延長至6月

政府投資百億元在高雄亞洲新灣區推動「5G AIoT創新園區」，高雄市府以租金補助吸引廠商進駐。市府經發局今天指出，「006688」租金補助專案吸引70多家國內外大廠及新創公司進駐，鴻海等四棟大樓進駐率九成滿，原定上月截止，外界反應熱烈，租金專案延長至今年6月，另推出「辦公空間遴選計畫」，符合資格的廠商也可擴大納入。

「006688」提供進駐企業長達6年空間租金補助，前2年免租金，第3、4年打6折，第5、6年打8折，盼吸引電信營運、雲端平台、系統整合及5G AIoT相關新創公司進駐。經發局表示，鴻海、國城、台壽及成功四棟大樓幾近滿租，今天同步公告「辦公空間遴選計畫」，只要是北起高流、東至總圖、西到高展館、南至高軟園區範圍內，可供進駐總權狀面積至少1200坪、租期至少8年的合法商辦所有權人，今年3月底前可申請納入006688專案指定辦公空間。

經發局長廖泰翔指出，租金優惠去年初推出後，鴻海、國城、台壽及成功等大樓，空間約1.1萬坪，吸引70多家國內外大廠及新創公司進駐，進駐率達9成，其中仁寶、亞旭、義隆電子、西基、夢想動畫及方陣聯合等已通過專案審查，資通大廠緯創正在申請中，預計投資超過8億元，創造超過1300個就業機會。

經發局強調，「辦公空間遴選計畫」受理至3月31日止，「辦公空間進駐補助計畫」則延長受理至6月30日止，詳細辦法可至經發局網站查詢。