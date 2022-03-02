屏東3處旅遊必經區間測速 啟用首日台26線尖山段奪冠

屏東縣警局昨天同時在縣內3處易肇事、超速路段啟動雙向區間測速，首日共取締252件超速違規，以往返墾丁必經的台26線車城尖山段128件奪冠，台1線佳冬戰備道114件居次，台9線草埔森永隧道僅10件；縣警局交通隊說，台26線車城尖山段原無固定式測速照相，部分用路人未注意容易超速，後2處原就是固定測速照相取締熱區，隨著區間測速啟用撤除。

3處區間平均速率自動偵測照相系統的速限取締項目和偵測距離分別是，台1線429.5公里至433公里戰備跑道南向70超速、3631.6公尺，北向70超速、長3633.8公尺；台26線尖山段8.4公里至13.2公里南向70超速、長4767.5公尺，北向70超速、長5230.5公尺；台9線草埔森永隧道434.4公里至437.2公里南向70超速、任意變換車道、禁行車種管制2768.3公尺，北向70超速、任意變換車道、禁行車種管制、長2784.7公尺。

屏東縣新設3處區間測速路段，都位於往返台東及墾丁必經的省道熱門路段，速限70公里；縣警局交通隊說，除近年開通往返台東和屏東的台9線草埔森永隧道車流量大外，寬廣筆直的佳冬戰備道，一直是超速的熱門地點，近年設置固定測速照相，都是取締前幾名；至於往來屏東恆春、墾丁的台26線車城尖山段路段，因雙向車道且多為彎道，車速經常過快發生自撞意外，原無固定式測速照相。

交通隊說，3處路段區間測速上路前，元旦至228連假的假日多，今年超速取締量名列前茅，與假日時較多外地遊客有關，提醒佳冬戰備道有3處紅綠燈路口，紅燈停等時間會自動扣除；執法並非搶錢，是為降低交通事故發生及嚴重性，並督促駕駛人養成良好駕駛習慣，請遵循速限行駛，切勿違規超速，共同維護道路交通秩序，以確保行車順暢及交通安全。