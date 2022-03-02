2月寒流農作物災損 屏東縣損失金額5650萬

2月下旬的寒流又夾帶陰雨，天氣回溫，縣內農作物災損嚴重，屏東縣府指出，截至3月1日，接獲縣內20個鄉鎮公所提報寒流災情，受損農作物包括，改良種與本地種芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等品項，農業處指出，災損情況第一時間通報農委會，倘依現行法規未達全面公告現金救助，縣府本周與農糧署及高雄區農改場組成勘災小組完成災情確認。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，目前各公所提報災害統計農業受損品項有限，仍請有受損田區農民儘速向所在地公所陳報，並請各公所積極巡查統整災損面積，在今天2日下午4點前完成，以利縣府盡快安排災情確認作業，統計屏東縣農損被害面積達613.03公頃、損失金額5650萬元。

農業處指出，考量寒流影響多為持續性及遲發性，請各公所持續彙報寒流災情，呼籲農民主動通報當地公所，並注意農委會公告災害現金救助受理與否，勿聽信民間傳言，以確保申請權益。