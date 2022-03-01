屏東挖眼案後 屏衛生局推精神病人照護優化計畫
引發社會高度關注的屏東女超商店員遭挖眼案，屏東衛生局自去年10月起推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，並針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，維護社會安全。
屏東縣政府衛生局副局長張秀君向中央社記者表示，統計至今年2月28日，屏東縣精神資訊照護管理系統列管人數共3449人。去年10月起，推動「疑似或社區精神病人照護優化計畫」，當社區出現疑似精神個案或不穩定的精神個案，藉由轉介精神醫療團隊共同協助前往評估及提供後續處置。
張秀君說，今年起，每月召開社區高風險個案網絡聯繫會議，針對高風險列管精神個案建立社區共訪機制，由保護性社工、村里長共同訪視，並要時則會會同警方，以維護社會安全，
針對精神病人觸犯刑事案件，應如何處置？張秀君表示，司法先行，警政依現行犯移送地檢署由司法處置；若個案有緊急醫療需求，由矯正機關進行戒護送醫，必要時衛生局也可協助醫療入監，亦可由疑似或社區精神病人照護優化計畫入場處置。
另外，針對出監個案，則由地檢署在個案出監前3個月召開跨網絡轉銜會議，由衛政、社政、警政及勞政，共同依權責協助個案順利轉銜回歸社區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言