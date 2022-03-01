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3.6億打造屏東農業包裝廠 胡忠一帶來明年完工好消息

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣里港鄉大和農特產品合作社今天為外銷至加拿大的珍珠芭樂封櫃，農糧署長胡忠一（左）帶來農業標準包裝加工廠預定於明年完工的好消息，立委周春米（左三）表示會督促在今年內完工。圖／周春米服務處提供
屏東縣里港鄉大和農特產品合作社今天為外銷至加拿大的珍珠芭樂封櫃，農糧署長胡忠一（左）帶來農業標準包裝加工廠預定於明年完工的好消息，立委周春米（左三）表示會督促在今年內完工。圖／周春米服務處提供

因應外銷市場需求及提升國際競爭力，屏東縣政府去年向中央爭取3.6億元在潮州鎮打造國際級農業標準包裝加工廠，並導入外銷蒸熱檢疫及冷鏈體系，行政院同意辦理；里港鄉大和農特產品合作社今天為13公噸外銷至加拿大的珍珠芭樂封櫃，到場的農糧署胡忠一帶來好消息，農業標準包裝加工廠預定明年完工，立委周春米表示會督促在今年內完工，讓屏東農產業提升到國際競爭的檔次。

縣府農業處說，屏東縣農產品為全台產期最早、也是主要產地之一，蓮霧、蜜棗鳳梨、芒果、香蕉、木瓜、紅龍果、番石榴等，內銷及外銷市場皆有極高競爭力，建置國際化標準包裝加工廠，導入冷鏈體系刻不容緩，還有外銷日本、韓國芒果需以蒸熱設備處理，外銷蒸熱檢疫也是必備，以彈性空間及設備方能符合多元通路的需求；為顧及農民交通便利性及可及性，農業標準包裝加工廠規劃設在屏東中部地區的潮州鎮

農糧署長胡忠一今天受邀參加里港鄉大和農特產品合作社外銷加拿大的珍珠芭樂封櫃儀式，他表示，芭樂外銷到北美洲的加拿大，代表台灣農業技術的進步和肯定，尤其是台灣芭樂產量穩定，成功外銷到國際市場，對於農民收益，市場價格穩定有一定助益；設於屏東潮州鎮的農業標準包裝加工廠，將增加蒸熟及低溫處理的設備，讓屏東農產品能夠在地加工、在地處理，預定明年完工。

周春米表示，她協助行銷屏東的蓮霧、鳳梨、豬腳、魚類等農特產品，見證大和合作社將13公噸的珍珠芭樂外銷至加拿大，是多年來持續進行的產銷好成績；屏東農產品產量大，品質也很好，但面臨極端氣候，可能會打亂種植及生產的步調，為因應國際化，甚至達到農作物產銷調控的目的，設在潮州的農業國際化標準包裝加工廠，具「冷鏈、保存、加工、行銷」四大功能，並延長水果的保鮮期限，有助輸往長途外銷路線的國家，將督促在今年完工。

屏東縣政府 加拿大 農民 農糧署 胡忠一 周春米

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