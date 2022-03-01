銀創雲端科技加速器啟動 嗅出北部企業板塊南移契機

獲經濟部核定為亞灣新創園國際加速器之一的銀創雲端科技，今召開徵案說明會，廣招具有潛力的新創或放眼國際市場的企業輔導發展，兼任台灣玉山科技協會南台灣分會理事長的銀創雲端科技董事長黃水成表示，政府推動大南方計畫，北部不少企業看好高雄，事業板塊已開始南移。

經濟部推動南台灣新創聚落發展計畫，銀創科技在7家亞灣新創園國際加速器補助對象中是高雄唯一在地企業，今日徵案說明會上吸引聚磊能源、蓋德遠距醫療、蓋婭社企等50多家業者參加。

南台灣新創聚落發展計畫主要招募國際級加速器，為進駐園區的新創企業提供快速商模驗證、媒合國際資金、推廣國際市場、培訓專業技術能力、輔導諮詢等創業資源，提升接軌國際能量，徵案領域包括AIoT(人工智慧物聯網)、5G、智慧娛樂、海洋觀光等。

黃水成說，銀創旗下產品有無人機、電動車儲能、太陽能及風電儲能、電子控制、智慧醫療等，同時亦是技術、資源整合平台，可支援廠商及軟硬體供應廠商拓展業務。其中他們自行研發的國產無人機可載重達30公斤，續航100公里，台電子公司星能能源及佐臻光電科技的AR眼鏡都應用。

銀創營運總監許仲靈指「銀創雲端科技加速器」計畫，將透過產業網絡分享育成輔導經驗，邀美國創投、創業家夥伴在線上交流。未來並對南方AIoT新創企業提供產業鏈結及諮詢服務；協助培育團隊進行募資規劃，也針對入選培育團隊評估投資或以JV的方式投資合作，亦舉辦5G AIoT新創交流會；提供新創團隊規畫前進美國落地陪伴輔導，協助企業進行產業與AI整合。