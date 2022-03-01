振興高雄旗津觀光 中央將補助600萬辦活動、推旗津券

中央社 / 高雄1日電

為提振旗津觀光，立委賴瑞隆今天說，中央將補助新台幣600萬元，預計3月底至4月底，辦理觀光活動及旗津券。市長陳其邁今天也在市政會議要求相關局處盡速研討各項細節，積極推動。

高雄旗津1月爆發港區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，商圈生意大受打擊，衛福部長陳時中26日與陳其邁一同走訪旗津，力挺商家。陳其邁當時表示，市府正在研擬旗津商圈經濟振興方案，最快3月初公布。

今天上午立委賴瑞隆、李昆澤邀集交通部觀光局、經濟部中企處及市府觀光局、經發局代表開會研商旗津振興補助方案，並爭取中央補助。

賴瑞隆會後發布新聞稿表示，交通部觀光局會中同意補助500萬元、經濟部中企處同意補助100萬元，共約600萬元補助市府振興旗津觀光產業。期程預定3月底至4月底，將辦理觀光活動及旗津券，共同振興旗津觀光及商圈。

賴瑞隆表示，旗津因配合防疫影響觀光商機，希望藉由這次中央經費補助，在3、4月舉辦相關活動，讓大家知道旗津現在很安全，也讓旗津觀光人潮盡快回流。李昆澤說，市府應將活動聚焦集中，在短時間內進行衝刺，有效發揮振興效果。

陳其邁今天主持市政會議時表示，為加速振興旗津觀光產業，將請副市長史哲召開會議研提方案，由經發局、觀光局、文化局、交通局等局處盡速研討各項細節並積極推動。

賴瑞隆 觀光局 陳其邁 高雄市

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