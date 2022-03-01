屏菸1936文化基地人氣夯 帶動新商業空間招商熱度

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
甫開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，期限至3月18日。圖／縣文化處提供
甫開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，期限至3月18日。圖／縣文化處提供

由屏東菸葉廠化身為沉浸式博物館群的屏菸1936文化基地，甫於上周五開幕，推出至3月31日前免費入園優惠，228三天連假人潮擠爆，吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正在招商中的商業空間，也因人潮即錢潮效應，帶動招商熱度。縣府文化處表示，招商期限至3月18日止，歡迎藝術創意、生活產業相關業者踴躍投件。

屏菸1936文化基地推出首月免費入園優惠，可免費參觀屏菸1936文化基地「屏東菸葉館」、「屏東客家館」、「大武山特展」以及「故宮魔幻山水歷險展」4座館區；228連假期間園區湧現參觀人潮，不只全台首座菸葉館，各館以歷史人文結合光影藝術、科技互動的沉浸式體驗和戶外充滿南國風情的熱帶植物廊道，夜間還有光環境、噴水池水舞等，已成美拍的最佳打卡點。

到園區擔任一日園長的創意才子黃子佼，也稱讚屏菸1936文化基地工業風的特殊美學是「台灣TOP ONE」，更在臉書貼文分享：「走遍北中南東文創區之後，這裡底蘊目前是我的冠軍，因自身故事與規劃已夠強」。

縣府文化處表示，園區開幕創下高人氣，3天湧入15萬人次參觀人潮。文創賣店也跟著買氣提升，店員忙著補貨補到手軟；除了四大館區，佔地面積123坪的商業空間目前辦理招商中，歡迎具工藝、藝術、複合式餐飲、生活風格的店家、通路平台等具創新、地方特色與跨界思維的生活產業業者踴躍投件，送件請至財團法人屏東縣文化基金會（900屏東縣屏東市菸廠路1號），專線:7210234或上屏菸1936官網及臉書查詢。

甫開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，期限至3月18日。圖／縣文化處提供
甫開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，期限至3月18日。圖／縣文化處提供
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甫開幕的屏菸1936文化基地，228三天連假吸引近15萬人次入園，園區除了4大展館及文創賣店，正招商中的商業空間，期限至3月18日。圖／縣文化處提供

屏東縣 文創

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