國七路線爭議 綠議員質疑規畫單位一意孤行

高雄小港區長期大車小車混行險象環生，悲劇層出不窮，將來高雄港第七貨櫃中心啟用，屆時車流量勢必再增加，恐讓交通更混亂，多位議員認為國道七號興建案不能再拖，但地方對路線規畫仍有疑義，有人主張原方案對民眾影響較小，也有人支持高屏溪西側替代方案。時代力量立委陳椒樺3日下午將到林園區公所開會，反對國道七號現行規畫路線地主自救會成員、民代都將出席。

交通局表示，國七路線已討論10多年，民眾想法分為兩派，有人覺得原方案對民眾影響較小，有人支持高屏溪西側替代方案。經後續效益比較、可行性研究，認為高屏溪西側方案對民眾影響較大，土地徵收範圍更大，且涉及水利法規問題，交通部決定採原方案。交通局坦言，過去因國七路線之爭多年懸而未決，光是環評範疇界定會議就開22次，會中也決議不再討論替代方案，因國七對高雄市民影響大，交通局立場是協調民意，但用地取得確實棘手，目前仍待今年環評實質審查通過，才能一步步推進。

地方人士、民代關注國道七號興建案進度，市議員陳致中說，層出不窮的交通事故悲劇凸顯小港交通致命危機，市民天天跟死神搏鬥，延宕十多年的國道7號計畫刻不容緩。市長陳其邁去年在議會答詢時也說，貨櫃車與其他車種共用車道情形少見，是導致當地死亡車禍多的原因，他上任後不斷向中央建議，中央已允諾會加速推動，2025年可望動工。

市議員韓賜村表示，地方不反國七興建，反對的是路線規畫，但目前規畫的路線不顧地方心聲，大寮居民擔心路線行經大寮區拷潭、內坑村落，恐造成土地跌價、噪音等問題。韓認為，規畫單位一意孤行，忽視林園居民殷殷期盼，希望路線可改為行經林園，讓林園工業區大車能更方便運輸，韓指出，路線調整成行經林園路段，不只能節省大量土地徵收費用，更能省下一半的工程費，目前國七總經費約600多億元。

反對國道七號現行規畫路線地主自救代表簡志強說，國道七號規畫全長23公里長竟有8處交流道，路線橫跨大寮鬧區，如此一來讓鬧區的車輛匯集，恐讓國道更加壅塞，顯然有違重車專用道思考。

「國道七號相當重要，只是路線規畫錯了！」簡志強說，國道七號是提供大貨車疏運，路線就應該鄰近林園石化工業區、大發工業區、和發產業園區、萬大工業區及屏東工業區附近，該工業區都在台29線周邊，若路線沿著台29線，能減少土地徵用範圍，減少工程費用，還能達到大型車輛疏運目的。

地主自救會強調，自救會並非反對建設國道七號，是反對現行路線，目前路線經過之處有54%是民地、農地，僅46%是公有地，若原道路線可行，地方早已無異議通過並動工，不會延宕至今。

林園區長陳興發說，國道七號案對地方交通發展是利多，尤其林園地區的居民，北上不需要透過88快速道路，地方環團、居民仍有不同看法，會持續溝通，找出多贏做法。