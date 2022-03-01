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金醫院宿舍啟用 陳玉珍與楊鎮浯互別苗頭預告參選政見

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯期許金門醫院做好「五好」，「浯」（金門舊稱浯州）就會好，讓金門的醫療越來越好。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長楊鎮浯期許金門醫院做好「五好」，「浯」（金門舊稱浯州）就會好，讓金門的醫療越來越好。記者蔡家蓁／攝影

金門醫院的醫護人員宿舍環境不良，先前屢屢躍上媒體，金門醫院今天舉行太湖樓宿舍啟用茶會，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場參加，陳玉珍認為做得還是不夠好，打趣的說，建議楊縣長要去做，「如果不做，這些就是她未來參選縣長的政見」。

包括楊鎮浯、陳玉珍、金門縣議會議長洪允典、議員王秀玉、台北榮總副院長林永煬及金門醫院院長侯重光今天上午11點共同主持宿舍啟用。

楊鎮浯表示，不管是心導管室、化療設備的啟用，每次來到金門醫院都帶著雀躍的心情，因為每參加一次，就代表金門醫療又向前進一步，楊鎮浯說，醫療永遠是沒有上限的願景，期許金門醫院做好「五好」，「浯」（金門舊稱浯州）就會好，希望能共好，大家一起來努力，讓金門的醫療越來越好。

在議員時期，就曾多次質詢醫護人員住宿環境不佳的陳玉珍則說，她看了一圈新宿舍，發現很多都是2-3人房，她認為又不是「當兵」或讀書，隱私很重要，還是應該單人套房比較好，建議如果短期無法蓋出宿舍大樓，可以先租房子給醫護居住。

陳玉珍指出，租100間套房，一間5千元，一個月50多萬，一年才600萬，水電由他們自付，這樣才能吸引好醫師願意來，讓醫事人員沒後顧之憂。陳玉珍打趣的建議楊縣長要去做，如果不做，這些就是她未來參選縣長的政見。

侯重光表示，去年醫療營收已經突破9億元，民眾醫療滿意度也從百分之80提升到85，對於遠到而來的醫護人員提供優質的住宿環境，是醫院的義務，他說明，之前是因宿舍短缺，才向衛生局承租衛生行政大樓，提供醫護人員住宿，但因為該處是辦公用途，都是2-4人的雅房，沒有專屬的衛浴設備，居住品質不佳。

侯重光說，為了提升居住環境，這次整修的太湖樓，是院方在去年以自有財源編列新台幣1300萬元，規劃修繕三、五及六樓空間，計新設套房式宿舍17間及完成18間宿舍變更使用執照，可提供75位醫護(含替代役)住宿使用，啟用後，該院包含原有宿舍共計可提供126位同仁住宿，住宿量能占了全院同仁總數的4分之1。

林永煬則勉勵，護理師24小時都在病患旁邊，與病患接觸的時間遠超過醫師，把護理師照顧好，醫療滿意度一定會提升，他也提到北榮新院長陳威明的「五好」目標，就是1.把防疫做好；2.把病患跟員工照顧好；3.把軟硬體設施與工作氛圍營造好；4.把學生教好5.與人共好。

在議員時期，就曾多次質詢醫護人員住宿環境不佳的立委陳玉珍表示，如果短期無法蓋出宿舍大樓，可以先租房子給醫護人員居住。記者蔡家蓁／攝影
在議員時期，就曾多次質詢醫護人員住宿環境不佳的立委陳玉珍表示，如果短期無法蓋出宿舍大樓，可以先租房子給醫護人員居住。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院今天舉行太湖樓宿舍啟用茶會，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場參加，並逐一參觀內部的洗衣房等設施。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院今天舉行太湖樓宿舍啟用茶會，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場參加，並逐一參觀內部的洗衣房等設施。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院今天舉行太湖樓宿舍啟用茶會，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場參加，並逐一參觀宿舍。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院今天舉行太湖樓宿舍啟用茶會，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍都到場參加，並逐一參觀宿舍。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍打趣的說，建議楊縣長要去精進醫護人員宿舍，如果不做，這些就是她未來的參選縣長的政見，一番話，立刻引起現場一陣哄堂大笑。記者蔡家蓁／攝影
立委陳玉珍打趣的說，建議楊縣長要去精進醫護人員宿舍，如果不做，這些就是她未來的參選縣長的政見，一番話，立刻引起現場一陣哄堂大笑。記者蔡家蓁／攝影

金門 宿舍 陳玉珍

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