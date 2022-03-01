金門醫院活化閒置空間 改造為員工宿舍全新登場

中央社 / 金門縣1日電

衛生福利部金門醫院耗資新台幣1300萬元活化原重症大樓，整建為員工宿舍，啟用茶會今天舉行；院方表示，住宿量能可服務全院員工總數的1/4強，進而提升醫療服務品質。

啟用茶會在金醫太湖樓（原重症大樓）3樓舉行，金門縣長楊鎮浯、縣籍立委陳玉珍、縣議會議長洪允典和台北榮總副院長林永煬等人前來祝賀。

會中，金門醫院院長侯重光致詞表示，金門醫療品質的提升，除了治療量能的增加外，提供遠道來金服務的醫護員工宿舍也是院方所關注，隨著醫療綜合大樓在民國104年啟用，不論是門診、住院或開刀等治療都能有一個完善的空間；而原有重症大樓的活化，就成為提升員工住宿空間的標的。

侯重光指出，金門醫院除現有宿舍，另向衛生局承租衛生行政大樓供醫事人員約42人住宿；但衛生行政大樓是2到4人1間的雅房，居住品質不良，且較無個人隱私，院方110年度以自有財源編列1300萬元，規劃修繕太湖樓3、5、6樓空間，提升員工居住環境；完工後， 新設套房式宿舍17間，並完成18間宿舍變更使用執照，可提供75名員工住宿使用。

侯重光說，太湖樓宿舍去年底竣工啟用後，加上原有宿舍可容納51人，共可提供126名醫護人員住宿，住宿量能占了全院員工總數的1/4強，到時可服務遠道員工，進而提升醫療服務品質。

院方表示，接下來會有更多醫事人員進駐，硬體工程方面也有鏡檢室改善工程及住宿型長照機構設置工程，到時除了提升治療及檢驗量能外，也能對縣內高齡化老人照護提供更佳選擇。

醫院總務室主任陳崑福說明，金醫現有員工495人，宿舍申請以第一、二線值班人員，以及來自烈嶼鄉（小金門）和台灣本島員工為優先考量；每人酌收1000到1500元房租，水電費另付。

宿舍 金門 衛生局

延伸閱讀

你所不知道的台灣肺炎真相！

港急診室慘況…輕症占病床禁出院 重症臥擔架上

閒置20年大樓華麗轉身！台中鳳凰酒店打造柳川新地標

恐怖情人揚言到金門醫院潑女友硫酸 金門檢警跨海逮人

相關新聞

國七路線爭議 進度恐再卡關

高雄小港區往來重車多，日後高雄港第七貨櫃中心啟用，車流勢必增加，恐讓交通更混亂，多位市議員要求國道七號興建案不能再拖，但...

國境尚未鬆綁 會展產業變慘業

疫情延燒2年多，會展產業受創嚴重，高雄市經發局設立會展辦公室提供單一窗口服務，全力衝刺商機。負責高雄展覽館營運的安益集團...

恆春水患整治 最後拚圖年底完工

為整治屏東恆春地區水患，經濟部和縣府聯手整治疏濬網紗溪、東門溪、保力溪，也興建滯洪池，10年來投入逾20億元。縣府水利處...

高雄設客語沉浸非營利幼園

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦全台首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名2至5歲幼兒，設計規畫標案...

金門醫院宿舍啟用 飄選舉味

金門醫院太湖樓宿舍昨啟用，立委陳玉珍認為還可做得更好，笑著說「如果不做，這些就是我未來參選縣長的政見」；縣長楊鎮浯未當面...

龍耀宗曾家貧 成立媽咪樂 捐車偏鄉

高雄市那瑪夏區幅員寬廣，部落長者要就醫或參加活動相當不便，高雄在地企業「媽咪樂健康科技公司」董事長龍耀宗上周捐贈照顧服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。