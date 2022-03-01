吸引旅遊人潮 高雄六龜溫泉區辦音樂祭推優惠

中央社 / 高雄1日電

南部春暖花開，高雄市觀光局攜手六龜溫泉區業者推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」優惠方案，泡湯送市價新台幣800元的體驗遊程，4月更舉辦音樂祭，盼吸引旅遊人潮。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，今年結合六龜觀光休閒協會與東9區業者推出許多活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等。

觀光局指出，即日起至4月底，只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，包括植物染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿，可7選1參加。

而「寶來野人音樂祭」將於4月2日及4月3日晚上6時至9時，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦1場音樂會，邀請在地的原民音樂表演團體及歌手，唱跳出屬於六龜特色活力，與民眾同歡。

另外，個別業者也推出不同優惠，如加贈地方特色小禮物，或泡湯優惠價等，希望遊客到六龜泡湯，同時也可順便遊高雄東9區的宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等。

六龜 溫泉 觀光局

延伸閱讀

高雄房地產大洗牌 國城9大案770億元案量躍居一哥

護國神山威力減？ 台南、高雄移轉棟數溜滑梯

「不老春遊趣 寶來野人音樂祭」泡湯享免費手作體驗

高雄午後空品較差敏感族群當心 25家大型工廠降載減排

相關新聞

國七路線爭議 進度恐再卡關

高雄小港區往來重車多，日後高雄港第七貨櫃中心啟用，車流勢必增加，恐讓交通更混亂，多位市議員要求國道七號興建案不能再拖，但...

國境尚未鬆綁 會展產業變慘業

疫情延燒2年多，會展產業受創嚴重，高雄市經發局設立會展辦公室提供單一窗口服務，全力衝刺商機。負責高雄展覽館營運的安益集團...

恆春水患整治 最後拚圖年底完工

為整治屏東恆春地區水患，經濟部和縣府聯手整治疏濬網紗溪、東門溪、保力溪，也興建滯洪池，10年來投入逾20億元。縣府水利處...

高雄設客語沉浸非營利幼園

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦全台首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名2至5歲幼兒，設計規畫標案...

金門醫院宿舍啟用 飄選舉味

金門醫院太湖樓宿舍昨啟用，立委陳玉珍認為還可做得更好，笑著說「如果不做，這些就是我未來參選縣長的政見」；縣長楊鎮浯未當面...

龍耀宗曾家貧 成立媽咪樂 捐車偏鄉

高雄市那瑪夏區幅員寬廣，部落長者要就醫或參加活動相當不便，高雄在地企業「媽咪樂健康科技公司」董事長龍耀宗上周捐贈照顧服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。