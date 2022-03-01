吸引旅遊人潮 高雄六龜溫泉區辦音樂祭推優惠
南部春暖花開，高雄市觀光局攜手六龜溫泉區業者推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」優惠方案，泡湯送市價新台幣800元的體驗遊程，4月更舉辦音樂祭，盼吸引旅遊人潮。
高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，今年結合六龜觀光休閒協會與東9區業者推出許多活動，包含不老春遊趣泡湯送遊程、野人音樂祭、業者聯合促銷、特色市集等。
觀光局指出，即日起至4月底，只要前往六龜寶來、不老溫泉區指定合作商家泡湯，就贈送市價800元的體驗遊程，包括植物染蛋DIY、手繪茶包DIY、手洗野生愛玉DIY、六龜山茶導覽解說、日作植物染方巾、植物槌染、植染粉粿，可7選1參加。
而「寶來野人音樂祭」將於4月2日及4月3日晚上6時至9時，在寶來溫泉區與不老溫泉區各舉辦1場音樂會，邀請在地的原民音樂表演團體及歌手，唱跳出屬於六龜特色活力，與民眾同歡。
另外，個別業者也推出不同優惠，如加贈地方特色小禮物，或泡湯優惠價等，希望遊客到六龜泡湯，同時也可順便遊高雄東9區的宗教廟宇、人文古蹟、藤枝森濤等。
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