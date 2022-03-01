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為土地公祝壽！屏東車城福安宮上萬分靈神尊回娘家
3月4日（農曆2月初二）是福德正神土地公生日，二二八連假是壽誕前最後一個假日，屏東縣車城福安宮有來自台灣各地的信徒和分靈到外地的神尊「回娘家」祝壽，熱鬧的陣頭及神轎進香，吸引信徒及攝影愛好者圍觀，3天連假估計湧入3萬人，廟方工作人員不斷提醒注意防疫規定及戴好口罩。
車城福安宮號稱是東南亞廟宇建築規模最大的土地公廟，有300多年歷史，土地公生日將至，不少民眾利用連假期間天氣晴朗，全家大小前往福安宮參拜，來自全台各地的廟宇也組團或搭乘遊覽車前往，每天上萬信徒湧入，造成車城福安宮周邊人車洶湧，廟前廣場的神轎及陣頭大拚場，熱鬧場面宛如土地公慶生嘉年華會。
全台有不少福安宮分靈在外地的土地公神像，從農曆年後就不斷有全台信徒前來祝壽，初估回娘家的神像超過萬尊，滿桌子神像排列也是土地公生日時的特殊景象。福安宮管理委員會總幹事陳明秀表示，提醒進香減少鞭炮燃放，也呼籲信徒仍應注意戴口罩防疫。
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