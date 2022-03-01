為土地公祝壽！屏東車城福安宮上萬分靈神尊回娘家

3月4日（農曆2月初二）是福德正神土地公生日，二二八連假是壽誕前最後一個假日，屏東縣車城福安宮有來自台灣各地的信徒和分靈到外地的神尊「回娘家」祝壽，熱鬧的陣頭及神轎進香，吸引信徒及攝影愛好者圍觀，3天連假估計湧入3萬人，廟方工作人員不斷提醒注意防疫規定及戴好口罩。

車城福安宮號稱是東南亞廟宇建築規模最大的土地公廟，有300多年歷史，土地公生日將至，不少民眾利用連假期間天氣晴朗，全家大小前往福安宮參拜，來自全台各地的廟宇也組團或搭乘遊覽車前往，每天上萬信徒湧入，造成車城福安宮周邊人車洶湧，廟前廣場的神轎及陣頭大拚場，熱鬧場面宛如土地公慶生嘉年華會。