快訊

今起運動、拍照免戴口罩！「5大類放寬措施」一次看

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

2022台灣燈會閉幕 高雄交棒台北

中央社 / 高雄28日電

2022台灣燈會今天閉幕，高雄市長陳其邁將燈籠信物交給台北市副市長蔡炳坤，象徵台灣燈會交棒給明年主辦的台北。陳其邁說，燈會落幕，心中那道光永不熄滅，民主自由深植人心。

今年於高雄舉辦的台灣燈會最後1天表演活動，在衛武營展區內從下午2時及4時有紙風車劇團的「武松愛老虎」，接著在衛武營主燈前舞台有包括樂團告五人、尋人啟事及歌手大支等表演。

晚間閉幕典禮由陳其邁、蔡炳坤及交通部觀光局長張錫聰進行交接儀式；代表主辦城市的陳其邁表示，感謝醫護和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫團隊、義工、燈光、表演及工程人員等努力，也感謝市民配合防疫等措施，讓燈會圓滿成功。

他說，今年燈會揚棄過去傳統燈籠，可以是一條河，如愛河光景；可以是一齣戲劇，述說記憶和感情；可以是飛行，1500架無人機在國際港灣升空，見證高雄城市發展，象徵心中那道最閃亮光芒，民主自由是共同價值，引導國家、城市奮力向前動力。

陳其邁表示，所有市民是燈會完美演出最佳主角，他以高雄為榮；今年燈會落幕，心中那道光永不熄滅，民主自由深植人心。明年台灣燈會由台北舉行，一棒接一棒，再次述說台灣人的幸福。

蔡炳坤說，迎接燈會重返台北是歷史一刻，2023台灣燈會將以「光、源、未來」為主題，選擇信義區、大安區，有全世界最高的燈台北101，也有最大的燈台北大巨蛋等。

他說，希望今年邊境解封，讓明年燈會有機會面向全世界，吸引國際觀光客，讓世界看到台灣防疫努力及科技軟實力。

台灣燈會 陳其邁 蔡炳坤

延伸閱讀

台灣燈會閉幕 陳其邁：高雄的美是我們的日常

高雄燈會閉幕 明年移師北市規畫6「最」創舉

台灣燈會最後一天湧人潮 閉幕活動登場

台灣燈會雙主場破千萬人次 陳其邁歸功防疫團隊義工

相關新聞

「不老春遊趣 寶來野人音樂祭」泡湯享免費手作體驗

高雄近日恢復艷陽高照好天氣，高市觀光局推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動，4月底前，泡湯還贈送限量800元體驗遊程。...

台灣燈會高雄閉幕 2023台北見

2022台灣燈會昨晚閉幕，明年在首都舉辦，台北市副市長蔡炳坤率團到高雄接燈；蔡炳坤表示，只要台灣邊境管制解封，2023台...

車資貴3倍 移工控小黃繞路

計程車就地喊價亂象多，高雄一名外籍移工日前從岡山火車站搭計程車到大寮，沿途再接友人上車，車資常態約1千元，司機卻喊價3千...

屏蓮霧落果嚴重 3立委會勘關心

2月下旬寒流陰雨，近日回溫，溫差大導致蓮霧出現落果，競逐2022屏東縣長民進黨初選的立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米搶曝光，前...

台灣燈會閉幕 陳其邁：高雄的美是我們的日常

為期一個月的2022台灣燈會今晚閉幕，闊別23年燈會明年重返台北，主題為「光源未來」。北市副市長蔡炳坤率團到高雄接燈。主...

北竿塘岐沿街策展 重塑馬祖漁業戰地文化場景

還原漁業鹽碑、曬蝦皮等文化記憶，北竿鄉塘岐村復興路沿街策展，重塑北竿漁業與戰地政務文化場景，推動塘岐村「邁向復興之路」常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。