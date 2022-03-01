2022台灣燈會閉幕 高雄交棒台北

2022台灣燈會今天閉幕，高雄市長陳其邁將燈籠信物交給台北市副市長蔡炳坤，象徵台灣燈會交棒給明年主辦的台北。陳其邁說，燈會落幕，心中那道光永不熄滅，民主自由深植人心。

今年於高雄舉辦的台灣燈會最後1天表演活動，在衛武營展區內從下午2時及4時有紙風車劇團的「武松愛老虎」，接著在衛武營主燈前舞台有包括樂團告五人、尋人啟事及歌手大支等表演。

晚間閉幕典禮由陳其邁、蔡炳坤及交通部觀光局長張錫聰進行交接儀式；代表主辦城市的陳其邁表示，感謝醫護和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫團隊、義工、燈光、表演及工程人員等努力，也感謝市民配合防疫等措施，讓燈會圓滿成功。

他說，今年燈會揚棄過去傳統燈籠，可以是一條河，如愛河光景；可以是一齣戲劇，述說記憶和感情；可以是飛行，1500架無人機在國際港灣升空，見證高雄城市發展，象徵心中那道最閃亮光芒，民主自由是共同價值，引導國家、城市奮力向前動力。

陳其邁表示，所有市民是燈會完美演出最佳主角，他以高雄為榮；今年燈會落幕，心中那道光永不熄滅，民主自由深植人心。明年台灣燈會由台北舉行，一棒接一棒，再次述說台灣人的幸福。

蔡炳坤說，迎接燈會重返台北是歷史一刻，2023台灣燈會將以「光、源、未來」為主題，選擇信義區、大安區，有全世界最高的燈台北101，也有最大的燈台北大巨蛋等。

他說，希望今年邊境解封，讓明年燈會有機會面向全世界，吸引國際觀光客，讓世界看到台灣防疫努力及科技軟實力。