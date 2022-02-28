台灣燈會閉幕 陳其邁：高雄的美是我們的日常
為期一個月的2022台灣燈會今晚閉幕，闊別23年燈會明年重返台北，主題為「光源未來」。北市副市長蔡炳坤率團到高雄接燈。主燈秀今晚最終回，由高雄市長陳其邁、蔡炳坤一同倒數點燈，宣布2022台灣燈會閉幕。今高雄天氣晴朗，雙展區都湧入最後賞燈人潮，主辦單位稱燈會累計參觀人次破千萬。
陳其邁說，高雄的美麗成為日常，卻成為許多外地遊客的不尋常。而台灣人的幸福，不管是國際地緣政治、疫情狀況，這些是我們的幸福，卻是許多人的不尋常。
陳其邁說，燈會已經揚棄過去傳統的燈籠，它可以是一條河，有愛河的燈景。也可以是一場戲劇，像是船愛，燈會也可以是飛行，1500架的無人機串起美麗的愛河灣，「燈可以是我們心中最閃亮的光芒，民主自由是我們共同的價值，也是引導國家奮力向前的動力。」
陳其邁說，所有的市民都共同成就完美的台灣燈會，「我作為這座偉大城市的市長，我為我們的團結感到驕傲，我以高雄為榮。」燈會即將落幕，但心中的光永不落幕，民主自由也深植大家心中。
蔡炳坤表示，2001年台北歡送台灣燈會離開台北，第一站就是來到高雄，23年來台灣燈會一站一站奇幻之旅，全台走透透，「今晚北市府團隊迎接台灣燈會重返台北，2023台灣燈會在台北。」選定最熱鬧的信義、大安區，有6大特色，包括搭乘捷運就可賞燈、最高的燈台北101、最大的燈大巨蛋、最有台灣特色東區商圈、最有金融感的信義商圈、古蹟活化運用的松山文創園區等。蔡炳坤說，台北也期待台灣防疫的成就，全球邊境解封，期待燈會面向全世界，「2023台北見」。
閉幕活動從今天下午4點開始，由12團國內優秀表演團體於主燈前舞台帶來多元豐富的演出，開場為饒舌歌手大支，同為音樂團體的還有告五人樂團，掀起一波高潮，樂迷忍不住聚集、靠近舞台，舉牌志工也趕緊舉起「防疫距離」告示牌提醒。Ho Hai Yan祖韻文化樂舞團的表演以歌聲、舞蹈介紹台灣16個原住民族，也獲網路上好評不斷。
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