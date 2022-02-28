台灣燈會最後一天湧人潮 閉幕活動登場

為期一個月的2022台灣燈會今晚閉幕，燈會明年重返首都，台北市副市長蔡炳坤今率團到高雄接燈，預計晚上近十點完成接燈儀式。主燈秀今晚9點50分最終回，高雄市長陳其邁、蔡炳坤將一同倒數點燈，宣布2022台灣燈會閉幕。閉幕表演由饒舌歌手大支打頭陣，大支身穿印有俄羅斯總統普丁頭像的T恤挺烏克蘭。

主辦單位稱燈會累計參觀人次破千萬，市長陳其邁今受訪表示，要感謝醫療防疫團隊、義工與工作人員及民眾自主配合，共同成就美麗高雄，讓人為城市感到驕傲。今天是燈會最後一天，高雄天氣晴朗，衛武營、愛河灣雙展區湧進大量人潮，愛河灣多是抓寶民眾，衛武營走親子同遊路線。

高雄熊下午將與愛虎同框，快閃發禮物同樂，也在衛武營展區出沒，發糖果給小朋友，與民眾合影。228連假衛武營天天都有紙風車劇團演出「武松愛老虎」，大小朋友擠滿廣場。中央燈區也有「喔熊列車」可搭乘，許多親子遊客冒著烈日排隊等車，小朋友頻說，喔熊好可愛！

連假最後一天，駁二人潮雖然還是很多，但因晚上已沒有無人機與煙火展演，加上連假收假效應，比起前兩日已少了一些。從台北來的林先生和妻子決定再多請一天假，難得下來就好好逛逛高雄。