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北竿塘岐沿街策展 重塑馬祖漁業戰地文化場景
還原漁業鹽碑、曬蝦皮等文化記憶，北竿鄉塘岐村復興路沿街策展，重塑北竿漁業與戰地政務文化場景，推動塘岐村「邁向復興之路」常態性策展，改造民房成為戰地文化街角展示館。
連江縣政府文化處與華梵大學合作，推動北竿塘（北竿鄉舊名）「邁向復興之路」常態性策展計畫，重塑戰地政務與漁業時期的部分歷史場景，將塘岐村歷史文化、地方人文地景、居民生命故事透過不同策展方式呈現在老街道，展現歷年人文調查內涵及地方人文多元面貌。
北竿文史調查工作者王禮俊今天接受中央社記者訪問時表示，策展空間從鹽碑為歷史起點，讓人了解早期馬祖漁業文化發展面貌，再步行到曾是舊碾米廠的北竿圖書館外，透過日曬米製品、蝦皮、魚麵、魚乾等地方漁業日常景象，呈現「曬之味」主題構想，展現早期塘岐灣澳居民的生活智慧；未來可讓遊客在竹蓆下體驗文化記憶，豐富在地人文觀光元素。
根據連江縣政府文化處提供塘岐人文調查資料，馬祖從漁業島嶼成為戰地前線，塘岐村也成為軍人消費的商店街，地方居民配合戰地政務改變產業發展，在精實兵力前曾興盛繁榮一時。
為重現塘岐戰地政務繁榮的商業歷史場景，連江縣文化處改造復興路老屋，重新還原提供軍人洗澡的浴室、娛樂休憩的撞球間、冰果室等提供軍人需求的商店，打造出街角展示館，訴說塘岐軍事時代的歷史人文故事，讓民眾走讀塘岐時可感受過往軍民記憶與戰地文化。
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