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低溫落雨回溫蓮霧落果嚴重 屏東綠營3立委各自會勘關注

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
立委鍾佳濱（右）昨天到枋寮鄉了解蓮霧落果情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供
立委鍾佳濱（右）昨天到枋寮鄉了解蓮霧落果情況。圖／立委鍾佳濱辦公室提供

2月下旬寒流來襲又遇到陰雨，這幾天天氣回溫，溫差大，造成屏東縣蓮霧大量落果情況，角逐民進黨內縣長初選三名參選人，立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米，這兩天各自接到農民陳情蓮霧落果情況，並到場會勘，枋寮蓮霧果農黃婆婆無奈說，她種植5分7的蓮霧園，幾乎一半都落果。

立委莊瑞雄、周春米與鍾佳濱，都接獲農民反映蓮霧落果嚴重。立委莊瑞雄今上午邀請高雄農改場場長戴順發、農改場蓮霧專家賴茂榮、農糧署南區分署屏東辦事處主任林隆新，到枋寮鄉果園會勘。農改場蓮霧專家賴茂榮說，由於溫度高低變化大，蓮霧果實剛好遇到最敏感的紅頭期，造成落果。

枋寮鄉蓮霧果農黃婆婆種蓮霧30多年，黃婆婆無奈說，5分7蓮霧果園，幾乎一半都落果，天氣變化大，只能看天吃飯。

農糧署南區分署屏東辦室主任林隆新說，寒流回溫兩三天後，容易出現遲發性損害，屏東低溫13度，受到輻射冷卻反應大，果農要持續注意落果情況，落果嚴重依程序通報鄉鎮公所，縣府彙整災損資料會勘。

立委周春米今早到枋寮鄉水底寮地區，在枋寮地區農會總幹事鄭晏昕等人陪同下到果園關心農民種植、採收及分裝蓮霧情形，周春米要求，農委會及農糧署即刻啟動調查，緊盯極端氣候的溫度變化，可能對蓮霧及其他農作物生長之影響，提出相對應辦法。

莊瑞雄接連兩天到枋寮蓮霧果農會勘，要求農委會盡快啟動天然災害救助機制，讓辛苦的農民不至於血本無歸。鍾佳濱昨在枋寮鄉公所陪同下到蓮霧園會勘，鍾佳濱說，蓮霧落果有的掉在地上好判斷，但有的是套袋後掉落袋內，從外觀看不太出來災損程度，即便後續中央農政單位勘災時，也有苦說不出。續天然災害認定，農委會思考如何簡政便民，協助農民完成災損認定。

立委周春米今天一早也到枋寮鄉蓮霧農果園了解蓮霧情況。圖／立委周春米辦公室提供
立委周春米今天一早也到枋寮鄉蓮霧農果園了解蓮霧情況。圖／立委周春米辦公室提供
立委莊瑞雄（左）一早會同農政單位到枋寮鄉蓮霧農果園，了解蓮霧落果情況。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（左）一早會同農政單位到枋寮鄉蓮霧農果園，了解蓮霧落果情況。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉黃婆婆種植5分7的蓮霧園，有一半落果嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉黃婆婆種植5分7的蓮霧園，有一半落果嚴重。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（左一）一早會同農政單位到枋寮鄉蓮霧農果園，了解蓮霧落果情況。記者劉星君／攝影
立委莊瑞雄（左一）一早會同農政單位到枋寮鄉蓮霧農果園，了解蓮霧落果情況。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉黃婆婆種植5分7的蓮霧園，有一半落果嚴重。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉黃婆婆種植5分7的蓮霧園，有一半落果嚴重。記者劉星君／攝影

蓮霧 農民 屏東縣

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