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時中、邁邁來掛保證 228連假旗津人氣有回升

聯合報 / 記者徐如宜王昭月王慧瑛／高雄即時報導
衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影
衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影

日前高雄港傳播鏈肆虐，鄰近碼頭的旗津首當其衝，商街生意慘跌，衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。

陳時中等人日前造訪旗津，強調當地疫情已控制，是個安全地方，鼓勵民眾多來旗津遊玩。陳其邁說，旗津居民團結防疫，目前旗津社區風險很低，社區相當安全，「歡迎年輕的來嘗鮮、年長的來回憶，大家多多來旗津！」

旗津旅宿業者表示，「二二八連假生意有卡好，但也沒有到很好！」就以路邊的停車格來看，連假剛開始第一天，路邊停車格大概停了6、7成，昨天、今天停車格雖有停滿了，但與以前假期相比，遊客停車可是「溢」出來的，還是有些差距。旗津過年前後受疫情影響，遊客量銳減，生意一落千丈，市府說要振興旗津經濟，商家雖然期待，但心裡想「最後還是得靠自己才行」。

高雄市旗津區長羅長安說，部長、市長來加持後，有產生媒體效應，連假期間，人潮增多，攤商期待有持續性的刺費消費方案，才能將熱度拉長。

高雄市經發局表示，市府對活絡旗津觀光、補貼店家受損，正研擬整套方案，最快3月初公布，也配合春假旅遊。

衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影
衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影
衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影
衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，當地攤商表示，經過大人物加持，遊客信心拉高，旗津人氣有回升。記者王昭月／攝影

連假 高雄市 疫情

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