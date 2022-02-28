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高雄燈會吸客效應？ 台東假期觀光人潮比往年少
今年228連假台東旅遊住宿、觀光人潮未如往年爆滿，南北車流也順暢，旅宿業者認為，高雄燈會吸客效應，將部分觀光客留在高雄，另春節連續假期在2月初、學校隨後開學，連帶影響家長帶孩子到花東旅遊。
台東鐵花音樂市集昨晚湧入不少年輕人逛文創市集、看音樂表演，在地業者指出，逛街人潮年輕人居多、親子較少，整體而言遊客數約僅往年7成，街上觀光人潮也不像往年般爆滿。
台東旅館公會理事邱裕倉表示，今年228連假訂房，直到連假前兩天才滿，不若往年1個月前就已經客滿，而且訂房客人多是散客，多數是放假前2天訂房後才出遊，不像往年搭遊覽車團客佔多數。
台東縣民宿協會理事長林寶泉說，依過去經驗，台東旅宿業228假期前2天幾乎全滿，28日有空房算正常，但今年看起來是比往年遜色，前兩天訂房率約7至8成，研判春節連續假期和228假期太接近，加上學校剛開學，親子出遊人數減少。
「應是高雄燈會影響！」邱裕倉說，今年228假期高雄剛好在辦燈會，他的不少朋友都說要到高雄參加燈會，地方社團228假期還有人招攬合團搭車到高雄賞燈，研判燈會吸客作用，讓來台東觀光客少了一點。
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