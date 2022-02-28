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台灣燈會雙主場破千萬人次 陳其邁歸功防疫團隊義工

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2022台灣燈會在高雄」累計參觀人次破千萬。高雄市長陳其邁表示，感謝所有醫療防疫團隊、義工與工作人員，以及民眾自主配合，共同成就美麗高雄，也為這個城市感到驕傲。記者徐如宜／攝影
「2022台灣燈會在高雄」累計參觀人次破千萬。高雄市長陳其邁表示，感謝所有醫療防疫團隊、義工與工作人員，以及民眾自主配合，共同成就美麗高雄，也為這個城市感到驕傲。記者徐如宜／攝影

「2022台灣燈會在高雄」今晚就要閉幕，高雄在愛河灣、衛武營的「雙主場」安排，累計參觀人次破千萬。高雄市長陳其邁今天在二二八追思儀式前受訪表示，這要感謝所有醫療防疫團隊、義工與工作人員，以及民眾自主配合，共同成就美麗高雄，也為這個城市感到驕傲。

今年台灣燈會在高雄，以「防疫、振興、智慧」為主軸，燈區作品創新，互動力強，無人機展演帶動觀光熱潮，提高住房率與餐飲業績，也吸引許多外縣市遊客，燈會期間參觀人次破1千萬。

陳其邁說，首先感謝醫療和防疫團隊，能夠在確保防疫安全及人民健康前提下舉辦，還有感謝超過6千名以上的義工，及1千多名燈光、表演、工程人員的努力，讓大家在疫情期間確保日常生活方式正常進行。

陳其邁表示，也感謝市民朋友的配合，因為參加燈會的人數非常多，大家都戴上口罩，並配合整個防疫措施。也在大家共同的團結下，共同成就了高雄的美麗與進步。做為高雄市長，他內心十分感動，也為這座城市感到驕傲。

台灣燈會 陳其邁 義工

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