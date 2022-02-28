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台灣燈會無人機展演最後一場 輕軌捷運擠爆人潮像跨年

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網

2022台灣燈會無人機展演昨晚最後一場，8場無人機展演總計近千萬人前往，今晚愛河灣更是擠爆，展演一結束，大量民眾湧入輕軌站、捷運站，網友直呼，高雄連過4天跨年。

高雄市府主辦2022台灣燈會，其中最驚豔的「聚光台灣 虎星高照」無人機展演自11日起多日舉辦，24日起連續4天新增連假閉幕場，場場吸引數十萬人參觀，高市府呼籲為避免塞車、找不到停車位，民眾可多運用輕軌、捷運等大眾交通工具前往，展演結束後大眾運輸交通工具也是擠滿人潮。

網友在社群「記者爆料網」分享無人機展演結束後，在愛河灣、捷運鹽埕埔站與美麗島站的人潮情況，上萬遊客擠滿車廂、月台，照片一拍全是數不清的人，想從車廂下車的人還要奮力鑽出車外，輕軌外也有大量人潮等候上車，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱，高雄過了4天跨年。

2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網
2022台灣燈會無人機展演最後一天，散場後捷運、輕軌車站都擠滿人潮，有民眾抱怨疏散效率不足，也有網友笑稱高雄過了4天跨年。圖／翻攝自記者爆料網

台灣燈會 捷運

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