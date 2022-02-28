台灣燈會無人機展演最後一場 輕軌捷運擠爆人潮像跨年

2022台灣燈會無人機展演昨晚最後一場，8場無人機展演總計近千萬人前往，今晚愛河灣更是擠爆，展演一結束，大量民眾湧入輕軌站、捷運站，網友直呼，高雄連過4天跨年。

高雄市府主辦2022台灣燈會，其中最驚豔的「聚光台灣 虎星高照」無人機展演自11日起多日舉辦，24日起連續4天新增連假閉幕場，場場吸引數十萬人參觀，高市府呼籲為避免塞車、找不到停車位，民眾可多運用輕軌、捷運等大眾交通工具前往，展演結束後大眾運輸交通工具也是擠滿人潮。