快訊

俄烏談判預計下午5點登場 俄代表團長：有意與烏盡快達協議

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

屏東兩次疫苗烏龍事件都有他 霧台衛生所恢復疫苗接種

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
醫護人員疫苗施打情況，示意圖，與新聞事件無關。圖／屏縣府提供
醫護人員疫苗施打情況，示意圖，與新聞事件無關。圖／屏縣府提供

屏東縣霧台鄉衛生所2月中旬發生新冠肺炎疫苗運送未恆溫控制，有46人施打到有效力疑慮疫苗，縣府追查發現，46人中其中一名老翁，竟也是去年11月東港安泰醫院發生混打疫苗的民眾，親友直呼，都被他遇到了。霧台鄉衛生所本月23日經疾管複查後，24日恢復疫苗接種。

屏東縣衛生局指出，霧台鄉疫苗事件接種46人，其中一人是東港鎮民，因霧台鄉衛生所還有疫苗，所以預約到該診所施打第三劑莫德納疫苗，巧合的是，這名老翁也在去年11月施打第二劑疫苗時，遇到東港安泰醫院將莫德納誤打成AZ。

衛生局表示，2月中旬因為霧台鄉衛生所未依疫苗領取標準作業流程，疫苗在運送存放過程沒有做好溫度監視，且沒在第一時間通報，將效力有疑慮疫苗接種到民眾身上，這批有效力疑慮疫苗有21瓶，BNT、AZ與莫德納三種都有。

衛生局指出，經衛福部啟動專家會議，確定這批疫苗效力沒有問題，不需重新接種。

去年11月東港安泰醫院在領取疫苗時未落實三讀五對，將約100名第二劑要打莫德納長輩，混打成AZ，衛生局並對東港安泰醫院開罰15萬元。

衛生局指出，霧台鄉衛生所發生疫苗運送存放問題後，疫苗承辦人記一大過、衛生所主管各記一小過。並通令33鄉鎮市衛生所務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，強化各衛生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。

衛生所 屏東縣

延伸閱讀

英國的全民疫苗接種計畫 已支出75億美元

相關新聞

低溫落雨回溫蓮霧落果嚴重 屏東綠營3立委各自會勘關注

2月下旬寒流來襲又遇到陰雨，這幾天天氣回溫，溫差大，造成屏東縣蓮霧大量落果情況，角逐民進黨內縣長初選三名參選人，立委莊瑞...

屏東枋寮蓮霧落果 專家研判紅頭期遇溫差大

屏東枋寮鄉蓮霧落果嚴重，今天農業改良場蓮霧專家賴榮茂到場會勘，研判是蓮霧果實正在發育的紅頭期，遇到溫度變化太大

時中、邁邁來掛保證 228連假旗津人氣有回升

日前高雄港傳播鏈肆虐，鄰近碼頭的旗津首當其衝，商街生意慘跌，衛福部長陳時中、高雄市長陳其邁等人日前同台為疫後的旗津打氣，...

高雄燈會吸客效應？ 台東假期觀光人潮比往年少

今年228連假台東旅遊住宿、觀光人潮未如往年爆滿，南北車流也順暢，旅宿業者認為，高雄燈會吸客效應，將部分觀光客留在高雄，...

台灣燈會雙主場破千萬人次 陳其邁歸功防疫團隊義工

「2022台灣燈會在高雄」今晚就要閉幕，高雄在愛河灣、衛武營的「雙主場」安排，累計參觀人次破千萬。高雄市長陳其邁今天在二...

台灣燈會放異彩 破千萬人次

2022台灣燈會今晚閉幕，逢3天連假催出賞燈熱潮，燈會包括無人機及多元活動大放異彩，增加高雄能見度，是否為民進黨後天提名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。