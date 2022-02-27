屏東兩次疫苗烏龍事件都有他 霧台衛生所恢復疫苗接種

屏東縣霧台鄉衛生所2月中旬發生新冠肺炎疫苗運送未恆溫控制，有46人施打到有效力疑慮疫苗，縣府追查發現，46人中其中一名老翁，竟也是去年11月東港安泰醫院發生混打疫苗的民眾，親友直呼，都被他遇到了。霧台鄉衛生所本月23日經疾管複查後，24日恢復疫苗接種。

屏東縣衛生局指出，霧台鄉疫苗事件接種46人，其中一人是東港鎮民，因霧台鄉衛生所還有疫苗，所以預約到該診所施打第三劑莫德納疫苗，巧合的是，這名老翁也在去年11月施打第二劑疫苗時，遇到東港安泰醫院將莫德納誤打成AZ。

衛生局表示，2月中旬因為霧台鄉衛生所未依疫苗領取標準作業流程，疫苗在運送存放過程沒有做好溫度監視，且沒在第一時間通報，將效力有疑慮疫苗接種到民眾身上，這批有效力疑慮疫苗有21瓶，BNT、AZ與莫德納三種都有。

衛生局指出，經衛福部啟動專家會議，確定這批疫苗效力沒有問題，不需重新接種。

去年11月東港安泰醫院在領取疫苗時未落實三讀五對，將約100名第二劑要打莫德納長輩，混打成AZ，衛生局並對東港安泰醫院開罰15萬元。

衛生局指出，霧台鄉衛生所發生疫苗運送存放問題後，疫苗承辦人記一大過、衛生所主管各記一小過。並通令33鄉鎮市衛生所務必遵守疫苗冷運冷藏相關規範及加強教育訓練，並成立稽查小組，強化各衛生所冷運冷藏設備及系統維護查核，避免類似事件發生。