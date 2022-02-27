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高雄228草地音樂會 民眾以燭光串成台灣點燃心中那道光

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供

高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，今天晚上在「衛武營戶外劇場」大草坪演出。現場民眾以燭光串接成台灣的圖形，用行動入列成為台灣島嶼影像的一員。

今年為二二八75周年，高市府2014年起高雄春天藝術節每年都舉辦228紀念音樂會，過去多在高美館草坡上以草地音樂會形式舉行，今年則以光為命名的音樂會，移至衛武營戶外廣場。

今晚在228紀念音樂會開始前，高市府邀請現場的觀眾用行動一起點亮台灣主燈。大家以燭光串接成台灣的圖形，台灣燈會的主燈，今晚就是「台灣」，也聲援烏克蘭締造和平光輝。

高雄市副市長史哲表示，228紀念草地音樂會，是高雄的傳統、是高雄的堅持、是高雄一定要做的事，大家一起緬懷歷史、傳承精神。在台灣燈會的系列活動中，今晚這場可能不是觸及人數率最高的一場活動，但對他來說是最重要的一場，是燈會中最溫暖的光。

指揮楊智欽率領高雄市交響樂團，高雄室內合唱團與世紀合唱團在衛武營戶外劇場演出二二八草地音樂會。

謝銘祐和麵包車樂團演出三首曲目，分別是行、安太歲、路；拍謝少年則是演唱大家所熟悉的歌曲暗流、百百人生、時代看顧正義的人；韓國的男中音歌者丁一憲，這次將演唱兩首英文歌，You'll never walk alone、My way，用歌聲傳導力量，也和大家攜手同心守護家園。觀眾說，聽得很盡興。

指揮楊智欽率領高雄市交響樂團、兩大合唱團，在衛武營戶外劇場演出，觀眾可於戶外草地席地而坐的露天音樂會模式演出，不用索票可自由入場觀賞。文化局將安排在觀眾席以燭光串接成台灣的圖形，請今晚到場的觀眾，也成為排列台灣島嶼影像的一員，一起用手上的燭光締造出台灣獨特的閃亮輝煌。

高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供
高雄市二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」，在「衛武營戶外劇場」大草坪演出，現場民眾以燭光串接成台灣圖形。圖／高雄市政府提供

音樂會 交響樂團 台灣燈會

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