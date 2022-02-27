屏菸1936文化基地開園3天 單日湧入2.5萬人潮

228連假，南部天氣轉晴，各地湧現出遊潮，剛開幕3天的屏菸1936文化基地，連假首日2月26日，單日湧入2.5萬人潮，屏菸旁剛啟用的立體停車場，230個停車位更是整天都沒有空過，今天上午10點停車場幾乎都滿了。

由於屏菸1936文化基地從上午9點到晚間10點，統計到今下午3點時入園人數達1.8萬人次，傍晚仍陸續有民眾入場。不少民眾依序排隊領取號碼牌，才能進入場館，園區有大批排隊人潮。

屏菸1936文化基地有4公頃，先開放四大展館讓民眾參觀，菸葉館、客家館及大武山、故宮兩大特展，以科技導入沉浸式互動體驗，融合不同屏東文化與產業多元樣貌，讓人耳目一新的感受。

住在內埔的陳女士說，她的媽媽以前在屏菸工作過，菸葉場以不同面貌重新開啟，真的很特別，今特別來參觀園區，走在園區內覺得很舒服。

另外，屏東熱帶農業博覽會連假期間湧入上萬人潮，連假首日2月26日有2萬人次，今天27日有3.5萬人次，2月28日將閉幕，目前累計入園人次117萬多人次。

屏菸1936文化基地從2月26日至3月20日每周末有戶外市集，邀請馬戲、小丑、雜耍、魔術等街頭表演藝術以及在地美食、文創小物攤販，歡迎民眾前來穿梭在熱帶植物中逛市集。