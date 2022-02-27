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小搖滾帶動人潮 蚵仔寮魚市人潮破百

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市梓官區蚵寮漁村小搖滾來到第三天，人潮依然不減，也帶動鄰近蚵仔寮觀光魚市人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵寮漁村小搖滾來到第三天，人潮依然不減，也帶動鄰近蚵仔寮觀光魚市人潮。記者陳玫伶／攝影

高雄市梓官區蚵寮漁村小搖滾第三天，也是228連假第3天，帶動蚵仔寮觀光人潮，蚵仔寮觀光魚市場入口工作人員統計，今天人潮滿滿，有數百人入場，市場內外人擠人，攤商統計比平日多6成。

來自台北市的許小姐頭戴鴨舌帽、肩上披著毛巾，她每屆漁村小搖滾都特地與朋友南下參加，今年更是連4天參與，中間休息時段到蚵仔寮觀光魚市買吃的，她說，難得有機會到高雄，海鮮一定要吃，幸好這幾天天氣都不錯，太陽與她們一樣熱情。

蚵仔寮觀光魚市外的漁產店桌椅坐滿人，不少民眾帶著寵物、小孩到海邊、漁港看夕陽、吹海風。入口工作人員表示，今天人潮與昨天又多了五成以上，市場內外人擠人，比假日人還多了一些，附近機汽車停車場車位全部爆滿。

蚵仔寮觀光魚市攤商表示，市場內用椅子翻桌率超高，人數約比平日多6成，熟食比較多人買，雖然比不過疫情前，但看著觀光人潮逐漸增多，感到非常開心。

高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵寮漁村小搖滾來到第三天，人潮依然不減，也帶動鄰近蚵仔寮觀光魚市人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵寮漁村小搖滾來到第三天，人潮依然不減，也帶動鄰近蚵仔寮觀光魚市人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影
高雄市梓官區蚵仔寮觀光魚市場人潮滿滿，內外都人擠人，攤商預估約有上百人進場，猜測蚵寮漁村小搖滾帶來不少人潮。記者陳玫伶／攝影

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