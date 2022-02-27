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邊賞燈邊抓寶 台灣燈會找來寶可夢助陣

聯合報 / 記者林巧璉徐如宜／高雄即時報導
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝

2022台灣燈會倒數計時中，高雄不斷創造燈會亮點，與寶可夢合作推出燈會限定活動，從22日起至明天，全球唯二寶可夢活動城市皮卡丘現身高雄，可在燈會雙主場，愛河灣、衛武營抓寶。市府指出，今天《Pokémon GO Tour : Live》在高雄，有異色超夢、卡比獸登場，還有限定地區才有的肯泰羅、魔牆人偶和袋獸，且都有機會碰到異色，吸引大批玩家來抓寶。

王姓父子檔在衛武營一邊賞燈、一邊抓寶，王父說，這次燈會真的很有創意，居然還找來寶可夢把燈會場景當補給站，真的有看又有玩！今天中午不少民眾聚集在高流附近的公園抓寶，有民眾準備好充飽電的行動電源，就怕抓寶抓到一半電力不足。

在高雄流行音樂中心的海風廣場上，有最大6公尺充氣皮卡丘及14隻不同尺寸、身高大小不一的皮卡丘氣球一起大集結，不少寶迷頭戴皮卡丘帽也成為燈區另類有趣的風景。

寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
寶可夢玩家今天聚集在高雄流行音樂中心附近的公園抓寶。記者徐如宜／攝影
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝
2月22日至2月28日寶可夢首度將台灣燈會2大燈區燈飾作品，設為遊戲中的虛擬補給站，吸引眾多玩家在展區內抓寶。記者林巧璉／翻攝

台灣燈會 寶可夢 衛武營

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