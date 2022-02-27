影／黃子佼現身屏菸1936文化基地 直讚「台灣TOP 1」

創意才子黃子佼今現身屏菸1936文化基地，參觀全台首座菸葉博物館，與縣長潘孟安在最美打卡點「山形牆」拍照，也到「客家館」製作客家文化特有盤花，並感受大武山沉浸式體驗展，擔任一日園長的黃子佼大讚「園區保存了歷史文化、結合互動展覽，又有屏東在地的回憶，是全台最新潮的園區。」

黃子佼在文化處長吳明榮陪同下先到「菸葉館」，此展區以「菸．葉．廠－複薰的金黃記憶」為策展主題，打造台灣首座菸葉主題館。黃子佼欣賞各菸葉加工機具與數位科技的結合，從互動展覽中感受菸廠過往的黃金歲月。

縣長潘孟安也準備屏東品牌「本革工坊L.I.S」設計的古早味紅龜粿零錢包，特別刻上佼跟如，祝福黃子佼與孟耿如吉祥、富貴，也準備一件小小屏菸園長服，送給即將出生的寶寶黃玉米。 潘孟安向黃子佼介紹園區的歷史及修復過程，將現代美學與聲光科技融入大型機具間，白天和夜間的景致又呈現不同的美。

黃子佼說，2019年屏東舉辦台灣設計展，他曾來過屏菸，當時還是閒置廠區，荒煙蔓草，現在煥然一新，屏菸園區保留歷史文化，「既是古董，又很新銳，是目前全台園區的TOP 1」，尤其站在山形牆光影的投射，可以說是全亞洲的秘境，「太有氣勢了」。

黃子佼接續走訪「客家館」展區，首先在以母親子宮為意象的大型環狀投影裝置，從新丁花、山馬茶、玉蘭花、圓粄花等各種花卉投影，瞭解六堆女性祈求生子的相關文化，接著再到檳榔可可樹沉浸式體驗互動區，探索六堆產業發展與轉型過程，最後藉由盤花DIY體驗感受六堆祭祀文化的特色。

逛完菸葉館、客家館、大武山沉浸式體驗展後，黃子佼到戶外園區，不少民眾爭相合照，人氣爆棚。