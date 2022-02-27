228連假第2天 高雄旗山老街人潮滿滿

228連假第2天，國道10號西向上午出遊車潮多，往旗山、美濃、六龜等區較壅塞，直到中午過後才趨緩；旗山老街更湧入大批遊客，老街人潮滿滿，在地名店外出現長長的排隊人龍，呈現久違熱鬧景象。

今天中午時段，旗山老街湧入大批遊客，用餐時段老街周邊有不少店家，忙進忙出；到了下午老街遊客仍川流不息，呈現久違熱鬧景象；從彰化何姓遊客說，難得疫情趨緩，能到高雄走走，會多逛幾個地方，晚上再去觀賞燈會。

旗山老街攤商表示，前兩天的人潮，都不比今天多，生意也成長不少，但跟以往沒有疫情比，還是有差別，希望疫情趨緩後，能盡快讓生意回穩。

高公局南區交控中心指出，周末或連假前往旗山、美濃、六龜等區人潮較多，因此國道十號西向路為易壅塞路段；下午4時許，則因返家車流，改為國十東向燕巢、鼎金系統較壅塞。